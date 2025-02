"Siempre esperé esta oportunidad": Milett Figueroa fue presentada como nueva conductora en 'América Hoy'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa fue presentada como la nueva conductora de América Hoy. La reconocida modelo nacional volvió al Perú para ser parte del mencionado magazín en reemplazo de Brunella Honra, quien se despidió del programa matutino en diciembre del año pasado.

Con un llamativo —y elegante— vestido dorado, el ex jurado del reality argentino Cantando 2024 se unió a Janet Barboza, Edson Dávila y Ethel Pozo, a quienes agradeció por la cálida bienvenida resaltando su éxito en los programas de televisión en Argentina.

“Gracias por esa bienvenida. Con ustedes, yo voy a aprender porque he venido a aprender. Me siento feliz. Estoy entusiasmada porque esta es una oportunidad que siempre la esperé. Siempre quise conducir un programa en mi casa América Televisión donde yo comencé también”, fueron las primeras palabras de Figueroa.

En otro momento, Milett Figueroa agradeció a Gisela Valcárcel, dueña de GV Producciones, por invitarla a ser parte del programa. “Gisela me dedicó unas palabras muy lindas”, dijo. En ese sentido, recordó que la propuesta de conducir un programa en el Perú fue algo “muy interesante para su futuro”.

“Yo ya estaba de invitada en muchos programas en el Perú. En Argentina también he estado como jurado, me he fogueado mucho. Me han chancado duro, he recibido críticas y me han felicitado mucho también”, añadió.

Milett Figueroa se unió a Ethe Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila en 'América Hoy'.Fuente: GV Producciones

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el nuevo trabajo de Milett Figueroa?

Milett Figueroa aseguró que su pareja Marcelo Tinelli estuvo de acuerdo con su regreso al Perú dándole su apoyo en esta nueva etapa en su carrera como conductora. “Marcelo me apoya un montón. De hecho, él me está viendo. Le mando un beso, él está en la playa”, recalcó.

En ese sentido, la exintegrante de Esto es guerra negó que haya terminado su relación con Tinelli como se especuló en los programas de espectáculos en Argentina. “Uno está siempre expuesto a que se comente porque nuestra relación es pública y somos figuras públicas (…) Nosotros estamos super bien. Muy contentos. Cada uno en su trabajo”, dijo.

Del mismo modo, recordó que el empresario y productor argentino siempre “le sugiere cosas” y que siempre están en contacto. “Estamos en conversaciones, él tiene muchas responsabilidades. Tiene hijos, proyectos, se vienen un montón de cosas y sorpresas para los dos”, añadió.

Por otra parte, el programa América Hoy le entregó a Milett Figueroa un llamativo ramo de rosas que, según dijo Edson Dávila, fue enviado por el mismo Marcelo Tinelli con el mensaje: “Amor mío que tengas un gran debut en América Hoy. Estoy feliz y orgulloso de verte brillar en tu país. Te amo mucho, Marce”.

“Él siempre me manda jazmines, a mí me encantan los jazmines. Las rosas también me gustan mucho. Agradezco muchísimo ese amor y ese apoyo porque es fundamental”, mencionó Figueroa.

Milett Figueroa asegura que mantiene su relación con Marcelo Tinelli. | Fuente: Instagram

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli niegan separación

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli negaron que exista una separación entre los dos. En una entrevista con el periodista Ángel de Brito para el programa LAM, el dirigente argentino descartó una ruptura con la peruana. “No, no estamos separados. Estamos juntos acá”, declaró.

En esa misma línea, Milett Figueroa también afirmó que se mantiene al lado del presentador argentino. “Si estamos acá es porque estamos juntos. Yo lo estoy acompañando a él. Desde el reality siempre he sido su compañera”, manifestó la modelo.

Además, Milett contó cómo fue que Marcelo la llamó para participar en el reality Los Tinelli. “Nunca he sido un personaje del reality. Antes de que empiecen a grabar, él me dijo 'Amor, vamos a grabar con mis hijos. ¿Quieres estar?' Mi mente era acompañarlo a él”, señaló.

En otro momento, la también actriz nacional aseguró que no tiene ninguna enemistad con las hijas de su pareja. “Al inicio, sí (me odiaban). Recién nos conocíamos. Hay cosas que uno a veces no conoce de la otra persona. No hubo pelea, fue algo que yo dije y que una de ellas dijo”, sostuvo.

