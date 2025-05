"Le deseo lo mejor": Christian Cueva pide disculpas públicas a Pamela López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva está arrepentido y pide disculpas públicas a Pamela López. El actual futbolista de Cienciano no dudó en disculparse con la madre de sus hijos y mostró su intención de conciliar luego de enfrentamientos mediáticos y disputas legales entre ambos tras su separación en febrero del 2024.

Fue durante un adelanto del programa La fe de Cuto que el volante peruano de 33 años admitió haberse equivocado en su comportamiento con su todavía esposa y con quien buscará estar en paz por los tres hijos que tienen.

“Si en algún momento yo también me equivoqué, pido disculpas. Uno se equivoca en muchas oportunidades. No soy una persona con mal corazón, no le deseo el mal a nadie. Lo único que deseo es poder sanar, poder estar bien con la madre de mis hijos porque creo que, si ella y yo estamos bien, mis hijos van a estar súper bien”, manifestó.

En ese sentido, recalcó que buscará no entrar en conflictos con Pamela López y que intentará arreglar la situación “por lo sano”. “Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su forma de decirlo, su forma de hablarlo y en muchas oportunidades no fue buena (de mi parte), así que cortarla aquí, cortar estas cosas aquí por lo sano, también por uno mismo”, añadió.

Por último, Christian Cueva expresó sus mejores deseos a la empresaria e influencer y recalcó que buscará estar cerca de sus hijos.

“Le deseo lo mejor a la madre de mis hijos, es lo más sano en este mundo. Dios nos ha mandado tres criaturas hermosas, que los amo, los extraño, son mi vida y eso no va a cambiar nunca. Voy a seguir luchando desde lo que me corresponde como padre y haciendo lo mejor por ellos”, acotó.

Christian Cueva celebró victoria de Cienciano con canción 'El Cervecero'

Semanas atrás, Christian Cueva fue uno de los protagonistas del partido entre Cienciano y Alianza Lima, al anotar el gol del triunfo tras un penal que selló el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

Este resultado, correspondiente a la fecha del Torneo Apertura 2025, tuvo un tinte especial, y es que en las tribunas estuvo su actual pareja, Pamela Franco, quien llegó acompañada de un grupo de amigos para alentarlo.

En una de las publicaciones en Instagram, la cantante puso como cortina musical la canción El Cervecero, pero en la versión de Cueva, y en otra eligió la cumbia romántica Hasta el fin del mundo, como muestra de su apoyo al futbolista.

Cabe resaltar que, tras el pitazo final, Cueva celebró a su manera en el camerino. En un video difundido en sus redes sociales, se le observa sobre una silla interpretando precisamente el tema El cervecero ante sus compañeros del equipo cusqueño.

Pamela López descartó competencia musical con Christian Cueva y Pamela Franco

Pamela López negó que vaya a competir en la industria musical con Christian Cueva y Pamela Franco. Esto, luego de que anunciara una nueva canción junto a su actual pareja Paul Michael.

En declaraciones a los medios de prensa, la todavía esposa de Cueva fue consultada si le hará la competencia al padre de sus hijos y a la cumbiambera tras su reciente incursión en la música. "No hay forma. Hay niveles", respondió tras asistir a la inauguración de un local de belleza en Miraflores.

En otro momento, Pamela López recalcó que viene "facturando" con el cantante Paul Michael mediante videos que lanzan juntos en Tik Tok y demás redes sociales. Del mismo modo, ante la pregunta de si pronto los veremos en los escenarios, mencionó: "Puede ser".

Además, mencionó que el exintegrante de Combinación de la Habana la viene ayudando "en muchas cosas", siendo alguien cada vez más importante para ella. "Él me está ayudando a seguir avanzando. Me está sumando. Él no me resta, me suma", sostuvo.

Finalmente, rechazó que Paul Michael "esté viviendo" del dinero que gana ella en las inauguraciones, eventos o entrevistas en televisión. "Eso no es verdad. Se dicen tantas cosas (que son mentiras)", explicó.

