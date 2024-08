Pamela López firme tras carta notarial de Melissa Klug: reafirma que Christian Cueva le fue infiel con ella

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La controversia en torno a Pamela López y Christian Cueva sigue creciendo. Después de recibir una carta notarial de Melissa Klug, quien desmintió haber tenido “conversaciones comprometedoras” con el futbolista, la defensa de López ha confirmado que no cambiarán su posición porque tienen en su poder las pruebas del caso.



En el programa América Hoy, Alexis Ochoa, abogado de Pamela López, confirmó que han recibido la carta notarial de Melissa Klug y que están preparando una respuesta. “Mi patrocinada se reafirmará en los hechos porque cuando una persona dice la verdad, no tiene por qué rectificarse”, aseguró Ochoa.



El abogado añadió que Pamela cuenta con "evidencias", incluidas las "conversaciones y el reconocimiento de su esposo [Cueva]", para respaldar sus afirmaciones. También explicó que Pamela no tiene intención de difamar a Melissa, sino que está exponiendo antecedentes de violencia familiar que habría sufrido al lado de Cueva.

¿Por qué Melissa Klug envió una carta notarial a Pamela López?

El viernes se dio a conocer que Melissa Klug envió una carta notarial a Pamela López tras las declaraciones de esta última, que aseguraban que la empresaria había mantenido un romance con su esposo, Christian Cueva. Klug ha iniciado acciones legales contra López, quien afirmó que “la encaró” después de descubrir “conversaciones comprometedoras” entre la empresaria y el futbolista.



En el programa América Hoy se presentó la carta notarial fechada el jueves 22 de agosto. En el documento, la expareja de Jefferson Farfán solicita a Pamela López que “rectifique las versiones vertidas”, en las que se la vincula con Cueva. Klug considera estos comentarios como “conductas que perjudican su honor y reputación”.



"Es totalmente falso afirmar que he tenido una ‘relación íntima’ con Christian Cueva. En su momento tuve la oportunidad de aclarar este tema con la persona involucrada. Por eso me sorprende que después de tantos años (2017) se utilice mi nombre en una situación que solo sirve para distraer la verdadera lucha legal que la señora en cuestión está representando", se lee en el comunicado.

