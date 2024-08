Pamela López revela nombres de mujeres con las que Christian Cueva le fue infiel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que fuera denunciado por violencia física y psicológica por parte de su —todavía— esposa Pamela López. El futbolista de 32 años fue visto en videos golpeando y maltratando a la madre de sus hijos; además, la Fiscalía ya inició una investigación preliminar en su contra para comprobar los presuntos delitos.

Ahora, Pamela López, quien dio una conferencia de prensa el último lunes donde mostró los videos de las agresiones del deportista, se animó a dar los nombres de las mujeres con las que Cueva le fue infiel. En una entrevistada dada a Magaly Medina, la empresaria e influencer contó quienes fueron las artistas con las que el exintegrante de la Selección se relacionó.

Entre los nombres, figura el de Pamela Franco con quien Christian Cueva fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme en una discoteca. En las imágenes, se vio como el futbolista y la bailarina se besaban y abrazaban en un aparente romance.

Durante la entrevista, Pamela López reveló que descubrió conversaciones “muy comprometedoras” entre el futbolista y Melissa Klug, la expareja de Jefferson Farfán, por lo que decidió encararla en su debido momento.

“Yo la encaro a ella porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me ha sido infiel con ella”, señaló en Magaly Tv, la firme.

“Yo las pruebas las tengo”, indicó.

Respecto a Pamela Franco, dijo que Cueva, en un primer momento, nunca le confesó haber mantenido algún tipo de relación con ella.

“Le pregunté un millón de veces y me lo negó, que no la conocía, hasta el último segundo que yo descubro este año. [El me decía] que no la conocía, la multiplicó por cero, totalmente”, manifestó.

Sin embargo, afirmó que, finalmente, el futbolista terminaría admitiendo que mantuvo un vínculo con la cantante y bailarina.

“Me contó que ella viajaba, que estaba encerrada porque nunca salió a un restaurante con ella, que no la podía exponer, que ella quería que deje a su familia [--] Que llevó de viaje a ella a su mejor amiga a Brasil, a Rusia, a una pretemporada en España”, manifestó.

Magaly Medina anunció entrevista con Pamela López

Más temprano, Magaly Medina anunció que Pamela López estaba en su casa donde conversó con ella contándole todos los detalles de las infidelidades y las agresiones sufridas durante el tiempo que vivió con Christian Cueva.

Por medio de breves videos publicado en sus historias de Instagram, la popular ‘Urraca’ señaló que la esposa del deportista nacional contará todo lo sucedido con su esposo.

“Esta es mi casa y estoy con Pamela López. Vamos a iniciar una entrevista que espero podamos pasarla en el programa. Nos vemos más tarde”, manifestó la periodista.

Posteriormente, Magaly Medina aseguró que Pamela López daría los nombres de las mujeres con las que Cueva le fue infiel, motivo por el cual hizo reclamos en otro video.

“Estoy segura de que esta noche se van a caer de una pieza porque se van a enterar de los que nos ha contado Pamela ahora. Ya nos había contado antes, pero esta vez se atreve a decirlo con todas sus letras. Nombres de mujeres con las que estuvo relacionado Christian Cueva. Dicho por su propia boca. Además, que ella encontró las pruebas de esas relaciones”, expresó Magaly.

Pamela López aseguró que Christian Cueva la agredía cuando le reclamaba por sus “infidelidades”. | Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Pamela López solicitó medidas de protección contra Christian Cueva

Cabe recordar que Pamela López solicitó medidas de protección y orden de alejamiento contra Christian Cueva luego de mostrar videos donde habría sido víctima de maltratos.

En ese sentido, López solicitó medidas de protección para ella y sus hijos, incluyendo una orden de alejamiento. "Temo por mi vida y la de mis hijos", afirmó.

Por otro lado, la abogada de López, Rosario Sasieta, advirtió que Christian Cueva y Cienciano serían responsables de cualquier amenaza o atentado contra Pamela López.

“Yo hago responsable a Christian Cueva y a Cienciano si es que Pamela López es tocada o amenazada (…) Si a Pamela López le pasa algo, si a su equipo, o a sus amistades, les pasa algo, o alguien de mi estudio es tocado con una rosa, van a tener noticias”, declaró la letrada a RPP.

