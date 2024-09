Melissa Klug presentó demanda contra Pamela López por vincularla sentimentalmente con Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"¡Que se haga justicia!", expresó Melissa Klug al confirmar que demandó a Pamela López por vincularla sentimentalmente con el futbolista Christian Cueva. "La demanda ya fue aceptada (...) Como madre y mujer, debo hacer valer mis derechos", afirmó.

"No puedo pronunciarme porque mi abogado me ha asesorado y me ha dicho que 'este tema ya está judicializado'. Ahí es donde se resolverán las cosas", comentó Melissa en el programa América hoy. "Ya estoy en calma (...) Hemos conversado en familia y tomamos la decisión correcta", añadió.

En otro momento, Melissa reveló que, "si estuviera soltera, sin hijos, sin nada", no hubiera presentado la demanda contra Pamela López. Además, mencionó que su pareja, el futbolista Jesús Barco, la apoyó en todo momento: "Me dijo: 'Haz lo que tengas que hacer'".

¿Por qué Melissa Klug demanda Pamela López?

A finales de agosto se dio a conocer que Melissa Klug envió una carta notarial a Pamela López tras las declaraciones de esta última, que aseguraban que la empresaria había mantenido un romance con su esposo, Christian Cueva. Klug inició legales contra López, quien afirmó que “la encaró” después de descubrir “conversaciones comprometedoras” entre la empresaria y el futbolista.

En el programa América Hoy se presentó la carta notarial, fechada el jueves 22 de agosto, en la que Melissa solicitaba a Pamela "rectificar las versiones vertidas" que la vinculaban sentimentalmente con Cueva. Sin embargo, días después, Alexis Ochoa, abogado de Melissa, respondió: "Mi patrocinada se reafirma en los hechos".

