Pamela López celebra el ingreso de Paul Michael a Orquesta Candela y aclara que nunca lo ha mantenido

De la salsa a la cumbia. Paul Michael, actual pareja de Pamela López y exintegrante de La Combinación de La Habana, fue presentado oficialmente como el nuevo jale de Orquesta Candela. Víctor Yaipén, director de la agrupación, declaró que ya había tenido conversaciones previas con el joven artista, aunque sin concretar nada en ese momento. Ahora, decidieron darle una oportunidad tras lanzarse como solista hace algunos meses.

"Me siento muy contento la verdad, muy agradecido con Dios por esta oportunidad, hay tantas personas que quieren estar en ese grupo y que me den la oportunidad a mí me siento muy contento de eso", declaró el cantante al programa Todo se filtra.



Pamela López será representante de Paul Michael y asegura que nunca lo mantuvo económicamente

Tras el anuncio de Orquesta Candela, Pamela López confirmó que cumplirá funciones como representante de Paul Michael, pero aclaró que su rol como tal tendrá otras condiciones. "No cobro su sueldo, solo mi comisión como representante", explicó durante una entrevista en el programa Magaly TV, la firme.



En ese sentido, la empresaria salió al frente para responder a las críticas que la señalan de mantener económicamente a su pareja.



"Estoy contenta, feliz, estamos aquí para apoyarlo. Lo importante es que hay trabajo. La gente habla porque, de repente, tienen algunos pensamientos equivocados, creen que porque es una persona menor yo lo mantengo. Yo los invito a que muestren una prueba de que lo mantengo", declaró.



Pamela López vuelve a referirse a Christian Cueva

Pamela López también se refirió al pleito legal que sigue manteniendo con su expareja, Christian Cueva, afirmando que el futbolista sigue sin cumplir con la manutención de sus hijos. "No ha llegado ni un céntimo a mi cuenta", recalcó a las cámaras del programa de Magaly Medina.

López reconoció que la separación con el popular 'Aladino' ha sido muy dura para sus hijos, pero aseguró que mantiene la fortaleza necesaria para salir adelante y revertir la situación. "Como madre no tengo derecho a caerme, porque siempre soy juzgada y criticada, pero tengo que seguir por mis hijos", concluyó.



