Pamela López y Paul Michael son captados afuera de evento musical y Magaly revela que "no los dejaron pasar"

Pamela López y Paul Michael fueron captados afuera de un evento musical de reguetón el último fin de semana. La pareja fue grabada por las cámaras de Magaly TV: La Firme en los exteriores del festival realizado en Chorrillos donde acudieron diversas figuras de la televisión y personajes de la farándula local como: Laura Spoya, Mario Irivarren, Onelia Molina, Patricio Parodi, Diego Chávarri, entre otros.

En las imágenes, se pudo ver a Pamela López claramente molesta mientras que Paul Michael miraba su celular intentando recibir algún mensaje para, aparentemente, poder entrar al evento. Acto seguido, la esposa de Christian Cueva, quien estuvo vestida con un outfit llamativo, decidió retirarse del lugar junto al salsero.

“Miren sus caras de autogol, qué pasó Paul ¿te falló el contacto? Se nota que no los dejaron pasar. Por más cigarros que se fumó Paul Michael no pudieron hacer nada y en la cara de Pamela López se nota que estaba molesta. Mejor se van porque ahí parados hacen roche”, se escucha en la voz en off del programa mostrando las imágenes.

Asimismo, Magaly Medina no perdió la oportunidad para burlarse y cuestionar duramente a Paul Michael por no hacer ingresar a Pamela López al mismo evento donde ella estuvo el año pasado con el empresario Luis Fernando Rodríguez.

“Para que te dejen afuera, mejor anda sola. Con ‘El Diablo’ ella sí entraba pues porque él maneja su dinero. El año pasado ella estuvo en su box privado, pero este Paul Michael ¿qué box va a tener? Boxer tendrá”, dijo Medina mientras se reía a carcajadas del suceso.

Magaly Medina criticó a Paul Michael por no hacer ingresar a Pamela López a evento. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Pamela López celebró su cumpleaños con su pareja Paul Michael

Semanas atrás, Pamela López fue homenajeada en su cumpleaños 38 por su pareja Paul Michael con mariachis, flores, una gran torta y diversas canciones románticas.

La empresaria fue recibida por el exintegrante de Combinación de La Habana con una grata fiesta dentro del local en el Centro de Lima donde ella es una de las propietarias y el cual administra junto con Michael en los eventos denominados ‘La Cueva de KittyPam’.

Luciendo un sombrero de mariachi y sosteniendo un ramo de flores, Paul Michael se dirigió hacia Pamela López junto a un grupo de músicos que empezaron a cantarle a la empresaria y anfitriona ante la mirada y aplauso de los asistentes.

En otro video, compartido en Instagram por el propio Paul Michael, se ve cómo el joven canta un romántico tema a Pamela López. Del mismo modo, el artista se animó a interpretar su reciente éxito El cervecero junto con la cantante Handa.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela López defendió su relación con Paul Michael

Pamela López contó que ya presentó a sus hijos al cantante con quien viene saliendo durante los últimos meses mostrándose muy cariñosos en público.

Fue durante una entrevista con Amor y fuego que la empresaria trujillana resaltó que Paul Michael fue presentado como su amigo ante sus hijos y no como su pareja con el fin de ir con calma en su relación.

"Yo no lo he presentado como mi pareja, sino como mi amigo. Ellos lo conocen como tal", manifestó Pamela López luego de la presentación de 'La cueva de KittyPam' un evento organizado por ella dentro de una discoteca.

Del mismo modo, la influencer y animadora mencionó que si en caso su relación con Paul Michael no llega a funcionar como ella espera, seguirán siendo amigos ya que este le transmite "mucha tranquilidad". "Si lo nuestro no llega a funcionar, nosotros vamos a seguir siendo amigos", sostuvo.

