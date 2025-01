Pamela López revela que Jefferson Farfán le avisó a Cueva que ella estaba en discoteca en Lince

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López reveló que fue Jefferson Farfán quien le avisó a Christian Cueva que ella estaba en una discoteca en Lince, en junio de 2024, lo que permitió que su todavía esposo vaya a buscarla y la agrediera provocando un mediático escándalo en medios de comunicación.

En una reciente entrevista con Amor y fuego, López señaló que el padre de sus hijos fue al local nocturno en estado de ebriedad agrediéndola a ella y a las personas que la acompañaban en el lugar.

“Él me agredió a mi y a otra persona que en ese momento era un desconocido. Me agredió físicamente delante de toda la discoteca, me arrastró de los cabellos. Estaba totalmente ebrio”, sostuvo la influencer.

Seguidamente, Pamela López confesó que el popular ‘Aladino’ pudo saber dónde estaba porque “una persona ligada al futbol” le avisó entre las 3 y 4 de la mañana que ella estaba en la discoteca.

“El mensaje fue: ‘Tu mujer está aquí, quiere entrar a mi box y yo no se lo he permitido’. A ese tipo, futbolista, yo no lo conozco, no es mi amigo y tampoco lo quiero conocer, es de la selección”, contó. Al ser consultada sobre sobre si se trataría de Jefferson Farfán, López confirmó que sí se trata del mencionado futbolista.

"Él (Jefferson Farfán) le deja ese mensaje. Yo jamás crucé palabra con él, supe que tenía un box ahí. Una amiga mía lo conoce de años y creo que ella se acercó a saludar y le dijo: ‘oye, estoy acá con Pamela'", añadió.

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica. | Fuente: Instagram (pamlopsol)

Pamela López dice que Christian Cueva "le juraba" que no conocía a Pamela Franco

Pamela López reveló que Christian Cueva “le juraba” por sus hijos que no conocía —a su ahora pareja— Pamela Franco. La todavía esposa del futbolista peruano contó que el año pasado, cuando se fue de viaje a Suiza, Cueva la buscó para reconciliarse con ella negando tener una relación con Franco.

"El padre de mis hijos (Christian Cueva) estaba en España rehabilitándose y buscando mi perdón a toda costa. Él quería volver de mil maneras, por ese motivo es que él va a la iglesia y hace todo el show”, comenzó diciendo López.

Del mismo modo, recalcó que Christian Cueva le negó “toda la vida” que conocía a la bailarina y cantante de cumbia con quien ahora se luce públicamente.

"Él juraba por la vida de mis hijos que no la conocía (a Pamela Franco). Eso me lo decía desde que empezaron los rumores. Él 'mataba' a todo el mundo. Juraba por la vida de sus hijos. Me dijo que no la conocía de ninguna forma. Qué no hay forma de que él pueda tener algo con ella, pero era mentira”, declaró.

Pamela López contó que Christian Cueva negaba conocer a Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Pamela López sobre confesiones de Cueva: “Me dio demasiada información”

Pamela López reiteró que luego de que anunciara su ruptura con Christian Cueva, este la buscó a Suiza para “rogarle” su perdón.

“Él me dijo mil cosas. Yo le pongo de condición que la única manera de que yo pueda perdonar todo lo que hizo, era que él me confiese, con lujo de detalles, todas las cosas que él me había hecho”, sostuvo.

Seguidamente, añadió: “Yo estaba cansada de que siempre era una sorpresa más a mi vida. Él me dijo la verdad. Me dio demasiada información”, dijo López precisando que eso sucedió después de descubrir los “yapeos” que su aún cónyugue le hacía a Pamela Franco.

Asimismo, mencionó que Cueva le contó que fue a comer con Melissa Klug, y que, además, había salido con Chris Soifer. “Él me dio información de todas las chicas con las que se había involucrado”, aseveró.

