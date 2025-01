"Me juró por sus hijos que no conocía a Pamela Franco": Pamela López dice "no reconocer" a Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López reveló que Christian Cueva “le juraba” por sus hijos que no conocía —a su ahora pareja— Pamela Franco. La todavía esposa del futbolista peruano contó que el año pasado, cuando se fue de viaje a Suiza, Cueva la buscó para reconciliarse con ella negando tener una relación con Franco.

“El padre de mis hijos (Christian Cueva) estaba en España rehabilitándose y buscando mi perdón a toda costa. Él quería volver de mil maneras, por ese motivo es que él va a la iglesia y hace todo el show”, comenzó diciendo López.

Del mismo modo, López recalcó que Christian Cueva le negó “toda la vida” que conocía a la bailarina y cantante de cumbia con quien ahora se luce públicamente.

“Él juraba por la vida de mis hijos que no la conocía (a Pamela Franco). Eso me lo decía desde que empezaron los rumores. Él 'mataba' a todo el mundo. Juraba por la vida de sus hijos. Me dijo que no la conocía de ninguna forma. Qué no hay forma de que él pueda tener algo con ella, pero era mentira”, declaró en una entrevista con Amor y fuego este lunes.

Pamela López reiteró que Christian Cueva no le pasa pensión a sus hijos. | Fuente: Instagram (pamlopsol)

Pamela López sobre confesiones de Cueva: “Me dio demasiada información”

Pamela López reiteró que luego de que anunciara su ruptura con Christian Cueva, este la buscó a Suiza para “rogarle” su perdón.

“Él me dijo mil cosas. Yo le pongo de condición que la única manera de que yo pueda perdonar todo lo que hizo, era que él me confiese, con lujo de detalles, todas las cosas que él me había hecho”, sostuvo.

Seguidamente, añadió: “Yo estaba cansada de que siempre era una sorpresa más a mi vida. Él me dijo la verdad. Me dio demasiada información”, dijo López precisando que eso sucedió después de descubrir los “yapeos” que su aún cónyugue le hacía a Pamela Franco.

Asimismo, mencionó que Cueva le contó que fue a comer con Melissa Klug, y que, además, había salido con Chris Soifer. “Él me dio información de todas las chicas con las que se había involucrado”, aseveró.

Christian Cueva se muestra públicamente en una relación con Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Pamela López afirma “no reconocer” a Christian Cueva

Pamela López dijo que le preguntó a Christian Cueva por qué quería regresar con ella y que él lloraba diciéndole que estaba “confundido”. “Él lloraba y me decía que estaba confundido, qué la fama se le había subido a la cabeza. Que el dinero lo había confundido, que el entorno lo había confundido. Qué se iba a alejar de todo el mundo”, mencionó.

Por otro lado, López recalcó que Cueva no le manda dinero a sus hijos a pesar de ver que “factura” con su inclusión en la cumbia junto a Pamela Franco y sus presentaciones en discotecas y eventos.

“Él no habla por teléfono con sus hijos. No lo reconozco, es otra persona. Una de mis hijas no lo quiere ver por ningún motivo. Mi hija se puso nerviosa al verlo en su escuela de baile. Con mis hijos tiene medidas de protección, conmigo una medida de alejamiento (...) Él no tiene conciencia. Muchas veces me pegaba en estado etílico”, añadió.

