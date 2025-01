Pamela López canta junto a Marisol y Leslie Shaw en nuevo videoclip de cumbia 'Dile que no'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López en nueva faceta. La todavía esposa de Christian Cueva debutó como cantante de cumbia en Dile que no, el nuevo tema de Marisol con Leslie Shaw estrenado este viernes 10 de enero de 2025.

Luego de algunas semanas de especulación, Pamela López se dejó ver como una de las protagonistas del primer videoclip del año de Marisol y La Magia del Norte junto con Leslie Shaw, cantantes que se juntaron antes para el tema ‘Hay niveles’.

"Amigas, no saben quién vino ayer", expresó Pamela López entrando en escena en una piscina donde estaban descansando la ‘Faraona de la cumbia’ y Leslie Shaw. "¿Quién? Cuéntamelo todo y exagera", replicó esta última. "Ya tú sabes y dice qué quiere volver", contestó López.

Esta introducción del videoclip dejó cabida a la primera estrofa y el coro de la canción de Marisol quien, junto a Leslie Shaw y Pamela López, empezaron a cantar: "Dile que no, fuera de aquí. Dile que no, que no".

Tras varias escenas donde las tres artistas bailan por separado acompañadas de un grupo de baile, Marisol y Leslie Shaw continúan entonando las estrofas del tema Dile que no junto con López. “Por la calle, por tramposo, no le creas por mentiroso. Qué se vaya con la otra. A esa rata, nadie le importa”, se escucha.

Pamela López debuta como cantante de cumbia en el videoclip 'Dile que no'. | Fuente: YouTube (Marisol La Faraona de la Cumbia)

Leslie Shaw defendió inclusión de Pamela López en la cumbia

Leslie Shaw defendió la inclusión de Pamela López en la cumbia peruana. La intérprete de Hay niveles no dudó en apoyar a López en su nueva etapa como artista y animadora tras su inclusión con Orquesta Candela.

"El Perú es un mercado amplio. El público consume mucha cumbia y creo que mientras se les dé contenido, el público elige. Ella (Pamela López) puede facturar como Shakira. Yo la veo regia y joven. Tiene una familia y si el padre (Christian Cueva) se hace el loco, entonces hay que apechugar”, declaró la cantante a América Espectáculos.

Del mismo modo, confirmó que Pamela López estaría en el nuevo videoclip de Marisol con el tema Dile que no, donde ella también colabora. “La canción es de Marisol. Ella me contó su idea y yo le dije: 'Mira Marisol, es tu proyecto y yo te apoyo en lo que quieras'”, sostuvo.

El tema Dile que no se estrenó en YouTube este viernes 10 de enero y fue el debut de Pamela López como cantante. “La canción se llama ‘Dile que no’ y es para los tramposos. Esa para los hombres que se portan mal y piensan que después pueden pedir perdón”, añadió Shaw.

Leslie Shaw, Marisol y Pamela López cantan el coro de la canción 'Dile que no'. | Fuente: YouTube (Marisol La Faraona de la Cumbia)

Pamela López generó expectativa por su debut como cantante

Pamela López generó gran expectativa por su esperado debut como cantante de cumbia al lado de Marisol y Leslie Shaw. La todavía esposa de Christian Cueva se lució como la tercera vocalista en el nuevo tema Dile que no, que lanzó la ‘Faraona de la cumbia’ como su primer éxito este 2025.

Semanas atrás, Marisol compartió breves videos cantando al lado de Leslie Shaw. De igual manera, una tercera integrante apareció con el rostro cubierto al lado de la intérprete de La escobita y Canalla usando las mismas prendas.

Anteriormente, la artista de 44 años compartió las mismas imágenes que Pamela López difundió en su WhatsApp donde aparecían ella y Leslie Shaw. Marisol también difundió un breve extracto del videoclip en su Instagram dando pistas de que la tercera cantante era López.

Pamela López viene ganando seguidores tras incursión en la cumbia con Orquesta Candela.Fuente: Instagram (pamlopsol)

