Pamela López y la madre de Christian Cueva protagonizan acalorada discusión que termina con anuncio de denuncia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López, expareja de Christian Cueva, protagonizó una fuerte discusión con la madre del futbolista en el aeropuerto de Trujillo, incidente que continuó durante el vuelo hacia Lima. Según el programa Amor y Fuego, el enfrentamiento culminó con una denuncia por acoso presentada por López contra su exsuegra.

El altercado comenzó en la sala de embarque del terminal aéreo de la ciudad del norte, donde también estaba presente el padre de Christian Cueva. En imágenes difundidas por el programa, se observa a la madre del futbolista reclamando a López de manera airada. La influencer grabó parte del incidente y narró cómo la situación escaló hasta llegar a la capital.

"Ellos buscaban problemas... cuando bajamos del avión yo estaba en videollamada con mis hijos y de pronto escuché gritos diciéndome 'mala madre'. Seguí caminando, pero ella continuó gritándome por todo el aeropuerto", declaró López a un reportero.

En los registros audiovisuales, se escucha a la madre de Cueva reclamando por un tema familiar: "Eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos. Que escuche la gente", expresó de manera exaltada. Pamela López respondió a las acusaciones y negó las insinuaciones sobre supuestas malas compañías.

Denuncia por violencia psicológica

Tras el incidente, Pamela López anunció que procederá legalmente contra la mamá de Christian Cueva, denunciándola por violencia psicológica y verbal. En declaraciones al espacio de espectáculos, la influencer expresó su incomodidad por el altercado.

"Estoy sentando una denuncia por violencia psicológica y verbal en la comisaría... Ahora mismo acabo de ser víctima de violencia verbal por parte de los abuelos de mis hijos. No me siento bien, estoy temblando porque es muy vergonzoso, me gritó cosas muy hirientes en todo el aeropuerto, la gente se amontonó y grabó", afirmó.

Hasta el momento, ni el jugador de Cienciano ni sus padres han emitido comunicado alguno ni han ofrecido públicamente su versión de lo ocurrido.