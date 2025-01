Pamela Franco responde a Pamela López por decir que está “usando” a Christian Cueva: “Yo no me quejo”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco no se quedó callada y decidió responder a las declaraciones que dio Pamela López en el backstage de Amor y fuego donde aseguró que la cantante está "usando” a Christian Cueva para poder facturar. En diálogo con el mencionado programa, la cumbiambera mencionó que “solo vive su presente”. Sin embargo, habló de manera irónica al ser consultada por lo que dijo López.

“Yo soy una persona que ha pasado cosas, pero no estoy quejándome de nada. Siempre estoy mirando hacia adelante, trabajando, porque no voy a dejar de trabajar. Creo que el trabajo hace que uno no extrañe ni llore por nadie y que sea independiente. Eso es lo que voy a hacer para que, ni lo que me pase ahora o después, me afecte”, declaró.

Por otro lado, la exintegrante de Alma Bella aseguró que no se fija en lo que la gente piense de ella al recordar que meses atrás juró por su menor hija que no tenía ningún vínculo con el actual futbolista de Cienciano.

“Todas las mujeres pasamos por cosas. Sin embargo, cada uno sabe lo que es, lo que tiene por dentro. Yo me quedo por lo que yo tengo por dentro, no tengo por qué aclararle a la gente nada. Que crean lo que quieran creer”, señaló.

Seguidamente, recalcó que “no sabe lo que pasará” más adelante en su relación con Christian Cueva. “Uno nunca sabe lo que va a pasar. Yo estoy feliz y tranquila. Tampoco voy a meter las manos al fuego por nadie, pero yo voy a dar fe por lo que soy y voy a seguir trabajando para poder seguir adelante pase lo que pase”, añadió.

Pamela López considera que Pamela Franco está usando a Christian Cueva para facturar. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Pamela López sobre Pamela Franco y Christian Cueva?

Pamela López consideró que Pamela Franco está “usando” a Christian Cueva para poder seguir facturando. La todavía esposa del volante peruano se refirió a la relación que tiene actualmente el padre de sus hijos con la cantante de cumbia.

Fue en Amor y fuego que López calificó de “bruto” al exintegrante de la selección peruana luego de que una reportera del mencionado programa le recordó que Cueva y Franco vienen facturando con presentaciones en discotecas y eventos. “Ah, sí. Lo está usando (para facturar). Es un bruto. Totalmente”, declaró.

Además, recalcó que Christian Cueva siempre le gustó ir a fiestas y tener una vida con excesos la cual paró cuando estaba casado desde el 2019. “Esa era mi pelea de todos los años. Justamente yo paré eso, ¿no? Por sus excesos”, manifestó.

En otro momento, Pamela López señaló estar entusiasmada por su nueva faceta como animadora con Orquesta Candela y su inclusión como cantante en Dile que no, el nuevo tema de Marisol con Leslie Shaw. “Toca facturar, cuando las oportunidades se presentan hay que tomarlas cuando eres cabeza de hogar”, sostuvo.

Pamela Franco aseguró estar "contenta, tranquila y segura de sus sentimientos". | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela López dice que Christian Cueva "le juraba" que no conocía a Pamela Franco

Pamela López reveló que Christian Cueva “le juraba” por sus hijos que no conocía a su ahora pareja Pamela Franco. La todavía esposa del futbolista peruano contó que el año pasado, cuando se fue de viaje a Suiza, Cueva la buscó para reconciliarse con ella negando tener una relación con Franco.

"El padre de mis hijos (Christian Cueva) estaba en España rehabilitándose y buscando mi perdón a toda costa. Él quería volver de mil maneras, por ese motivo es que él va a la iglesia y hace todo el show”, comenzó diciendo durante una entrevista en Amor y fuego.

Del mismo modo, recalcó que Christian Cueva le negó “toda la vida” que conocía a la bailarina y cantante de cumbia con quien ahora se luce públicamente.

"Él juraba por la vida de mis hijos que no la conocía (a Pamela Franco). Eso me lo decía desde que empezaron los rumores. Él 'mataba' a todo el mundo. Juraba por la vida de sus hijos. Me dijo que no la conocía de ninguna forma. Qué no hay forma de que él pueda tener algo con ella, pero era mentira”, declaró.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis