"Usted es la amante": Pamela López responde con todo a carta notarial de Pamela Franco

Pamela López respondió a la carta notarial enviada hace unos días por Pamela Franco donde le pide que "se rectifique" por los calificativos para referirse a ella en el programa El valor de la vedad. De acuerdo con la cumbiambera, las afirmaciones de la todavía esposa de Christian Cueva perjudicaron "su honor y reputación".

Al respecto, Pamela López recalcó, mediante otra carta notarial, que no se rectificará por lo dicho contra Pamela Franco ya que considera que decirle "amante" es algo que "no afecta su honor" porque, según la notificación, Franco "mantiene una relación" con un hombre que todavía está casado.

"Señora Pamela Franco. Si su honor está dañado no es a causa de mis expresiones, es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo Christian Cueva. Es decir, usted es la amante. Y es su condición de amante la que afecta su honor. No son por opiniones, o afirmaciones mías que su honor esté mancillado. Eso a causa de su propia conducta, que usted misma ha reconocido en televisión nacional", se lee en el documento difundida por América Hoy este jueves.

En ese sentido, Pamela López aseguró que la palabra "amante" no es un insulto y que está establecida para su uso en cualquier conversación. "Es una palabra descrita en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuyo significado es: 'Persona que mantiene, con otra, una relación amorosa fuera del matrimonio'", agrega.

Finalmente, la empresaria de 37 años remarcó que no acatará la petición de Pamela Franco de rectificarse por lo dicho el último domingo 9 de marzo en el mencionado programa. "No me rectifico porque sus acusaciones no tienen sustento en lo realmente acontecido", concluyó López.

Pamela Franco le envió carta notarial a Pamela López

Pamela Franco anunció días atrás que le enviaría una carta notarial a Pamela López y a Janet Barboza por "afectar su honor" a nivel nacional dando declaraciones que ella califica como "falsas" en el programa El valor de la verdad.

"Solicito inmediatamente (a usted Pamela López) que se rectifique en las atribuciones de hechos y conductas vertidas por su persona en mi contra en un canal de tv", se lee en la carta notarial de la intérprete de Dile la verdad.

Del mismo modo, la cantante de 36 años le solicitó a Pamela López hacer una rectificación en El valor de la verdad en un plazo de 24 horas y ya no volver a mencionarla en ningún otro programa.

"Solicito dentro del plazo de 24 horas que se haga efectivo la rectificación solicitada con el mismo medio utilizado para difundir la información injuriosa vertida contra mi persona. Asimismo, que se abstenga de referirse a mi persona en cualquier medio para imputarme hechos que perjudican mi honor y reputación", señaló Franco.

¿Qué dijo Pamela López sobre Pamela Franco en El valor de la verdad?

Pamela López dio mayores detalles de las supuestas infidelidades de Christian Cueva con Pamela Franco. En el programa El valor de la verdad, López señaló que el padre de sus hijos estaba con la cantante cuando ella dio a luz a su segunda hija.

"Estamos hablando del año 2018, mi hijo ahora tiene 6 años. Me encontraba dando a luz en Trujillo. En ese momento no lo sabía, después de los movimientos migratorios, ella estaba allá en Brasil en mi casa en Sao Paulo", contó la influencer.

En otro momento, Pamela López reveló que Janet Barboza le comentó que Pamela Franco había perdido un hijo de Cueva, pero que este se lo negó. "Me juró por la vida de mis hijos que no era verdad", sostuvo.

Posteriormente, Pamela Franco fue abordada por las cámaras de Todo se filtra. La exintegrante de Alma Bella pidió pruebas por las declaraciones de López sobre ella. "Pues pruébenlo, que (Christian Cueva) ha estado conmigo (cuando ella abortó)", exclamó.

