El reencuentro más esperado: Pamela López y Marisol se verán las caras tras escándalo por Christian Cueva

Después de todo el escándalo que involucra a Christian Cueva, Pamela López y Marisol se reencontrarán en Esta Noche, nuevo programa de Ernesto Pimentel. El primer episodio verá la luz este sábado, 5 de abril y, contará con la presencia de la empresaria y la cantante, quienes darán su versión del supuesto affaire de 'La Faraona de la cumbia' con el futbolista de Cienciano.

A través de las redes sociales, Ernesto Pimentel compartió un adelanto donde Marisol es la primera que ingresa al set y le pregunta si aceptaría tener una conversación con López, a lo que la intérprete se mostró sorprendida. En ese instante, López entró y generó tensión en el ambiente.

En el video también se muestra cómo Marisol llora desconsoladamente generando expectativa en los televidentes.

¿Qué dijo Pamela López de Marisol en El valor de la verdad?

El reencuentro entre ambas mujeres se da en medio de la polémica desatada por las declaraciones de Pamela López en El valor de la verdad. Durante su participación en el programa, Pamela expuso detalles de su relación con Christian Cueva y lo acusó de haber intentado conquistar a Marisol, además de haberla amenazado tras su supuesto romance con la cantante.

Según Pamela, Cueva no solo tuvo un affaire con Marisol, sino que, luego de ese episodio, adoptó una actitud agresiva y amenazante hacia ella, lo que provocó un intercambio de acusaciones.

Pamela López y Marisol juntas en una canción

La todavía esposa de Christian Cueva debutó como cantante de cumbia en Dile que no, el nuevo tema de Marisol con Leslie Shaw estrenado el 10 de enero de 2025. Luego de algunas semanas de especulación, Pamela López se dejó ver como una de las protagonistas del primer videoclip del año de Marisol y La Magia del Norte junto con Shaw, cantantes que se juntaron antes para el tema Hay niveles.

"Amigas, no saben quién vino ayer", expresó López entrando en escena en una piscina donde estaban descansando la ‘Faraona de la cumbia’ y Leslie Shaw. "¿Quién? Cuéntamelo todo y exagera", replicó esta última. "Ya tú sabes y dice qué quiere volver", contestó López.

“La canción es para los tramposos. Esa para los hombres que se portan mal y piensan que después pueden pedir perdón”, confesó Shaw.

Christian Cueva enfrentó a Marisol con mensajes

Tras el estreno de la canción, Cueva no tardó en reaccionar y le escribió un mensaje en WhatsApp a la cantante exigiéndole una disculpa pública. "Te voy a dar hasta el día de hoy para que empieces a retractarte y pedir disculpas por todo lo mal que hablas de mí y de mi mujer", advirtió el futbolista, quien, para ese entonces, ya había hecho pública su relación con Pamela Franco.

Lejos de quedarse callada, Marisol respondió con firmeza: "¿Perdón? No sé de qué está hablando, señor. Me parece que me está amenazando. Nunca mencioné sus nombres, ni los mencionaré", escribió. Luego, lanzó una advertencia: "Si me pasa algo, usted será el único responsable".

Pero Cueva no se quedó atrás y le contestó con una frase que terminó encendiendo aún más la polémica: "No, señora, yo no amenazo a nadie. Solo le pediría que deje de colgarse de mí, insinuando muchas cosas y hablando de mi persona y la de mi mujer… Aquí ni usted ni yo somos santos, y lo sabe".

