Paolo Guerrero reconoce "problemas internos" con Ana Paula Consorte tras dejar de seguirla en Instagram

Tras el anuncio de declaraciones exclusivas de Ana Paula Consorte en el programa Amor y Fuego, donde aparentemente abordaba una presunta infidelidad de Paolo Guerrero, el futbolista ha confirmado la existencia de "problemas internos" en su relación. Además, señaló que las especulaciones en torno a su vida personal "le están perjudicando y no quiere meterse en un problema grande".

Las especulaciones surgieron tras observar que Guerrero dejó de seguir a Consorte en redes sociales. No obstante, antes de la emisión del programa, la propia Consorte confirmó que su relación continuaba, compartiendo una historia en la que recordaba el nacimiento de Giuseppe, el segundo hijo que comparte con Guerrero, y donde también aparecían ella y el futbolista.

¿Qué dijo Ana Paula Consorte sobre Paolo Guerrero?

El programa compartió una conversación que uno de sus reporteros tuvo con Ana Paula cuando Paolo dejó de seguirla en Instagram. En dicho intercambio, la modelo afirmó: "Yo y Paolo no tenemos nada, solamente nuestros hijos, así como tiene con otras mujeres, no creas más de lo que no es". Además, agregó: "Todo el mundo sabe que Paolo no quiere, y nunca ha querido, casarse".

Durante la emisión del espacio, Guerrero se puso en contacto con Rogrigo González, el conductor del mismo, para aclararle que "todas estas especulaciones le están perjudicando y no quiere meterse en un problema grande". González compartió las palabras de Guerrero, indicando: "Yo no estoy en Perú, estoy en Brasil (...) Dejé de seguir a Ana Paula por un problema interno entre nosotros".

¿Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se casaron?

La semana pasada, el programa Amor y Fuego difundió rumores sobre una posible boda entre el futbolista Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Sin embargo, cabe destacar que Guerrero, poco después, desmintió haber contraído matrimonio con su pareja.

En una conversación privada con Rodrigo González, conductor del mencionado programa, Guerrero expresó su desconcierto frente a los rumores.

¿Cuántos hijos tienen Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

En enero de 2024, Paolo Guerrero celebró la llegada de su quinto hijo. El futbolista y la modelo brasileña Ana Paula Consorte dieron la bienvenida al bebé, y Guerrero compartió con sus seguidores una conmovedora foto del recién nacido, revelando su nombre: Giussepe, a través de sus plataformas de redes sociales.

Ana Paula, quien ya había dado a luz en abril de 2023 al pequeño André con Guerrero, expresó su agradecimiento a los profesionales que la acompañaron durante el proceso de parto. En sus palabras, afirmó: "No puedo dejar de agradecer a mi doctora y a todo su equipo por lo increíble que son. Son impecables".

Además de sus dos hijos con Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero es padre de otros tres niños de relaciones anteriores.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis