"Dejen de difundir mentiras": Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte desmienten rumores de matrimonio

Paolo Guerrero negó que haya contraído matrimonio con su pareja, la brasileña Ana Paula Consorte. Dicha especulación había sido inicialmente difundida en el programa Amor y Fuego por el presentador y figura recurrente en el ámbito de la farándula, Javier Lobatón.

En una conversación privada con Rodrigo González, conductor del mencionado programa, el futbolista expresó su desconcierto ante el rumor de Lobatón, señalando que ni él ni alguien cercano a su familia lo había nombrado vocero.

"(Paolo) dice que no entiende porque el señor Lobatón ha dado mensajes, porque ni él o alguien cercano a su familia lo ha nombrado vocero. No es cierto (que se haya casado con Ana Paula Consorte)", mencionó González.

No lo conoce

Paolo Guerrero subrayó que, cuando decida hablar sobre su vida o tomar la decisión de casarse, lo hará públicamente.

"Me agradece mucho que desmienta este tipo de comentarios y que no crea en absolutamente nada. Cuando él quiera hablar de su vida, cuando él se quiera casar, que por lo pronto no se ha casado, lo hará", agregó el popular 'Peluchín'.

Guerrero también afirmó no conocer Javier Lobatón y dijo nunca lo había visto en una reunión familiar. "Por ningún lado es mi familia, nunca he estado en una reunión con ese señor", enfatizó el deportista.

Ana Paula niega boda con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, también expresó su indignación a través de las redes sociales luego de que Javier Lobatón afirmara que la pareja había contraído matrimonio.

La bailarina utilizó sus historias de Instagram para lanzar un mensaje negando haber llegado al altar con el futbolista. Además, aclaró cuál es su estado civil después de dar a luz a su segundo hijo con el deportista.

En una imagen que compartió en Instagram, Ana Paula Consorte desmintió las declaraciones de Lobatón: "Dejen de difundir mentiras, estoy soltera y Paolo también. Nadie se casó acá". Este mensaje se suma a las declaraciones previas de Guerrero.

Paolo Guerrero anunció el nacimiento de su quinto hijo

Paolo Guerrero se convirtió en padre por quinta vez el pasado 19 de enero. Como fruto de su relación con Ana Paula Consorte, el deportista peruano le dio la bienvenida a su bebé, de quien compartió una foto revelando su nombre: Giussepe.

Por medio de las redes sociales, la joven agradeció a los expertos que estuvieron con ella en plena labor de parto: "No puedo dejar de agradecer a mi doctora y a todo su equipo por lo increíble que son. Son impecables".

Como se recuerda, antes de André y Giussepe, hijos con Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero ya tenía tres: uno con la brasileña Maria Irene Santana Baltar Nuerberger, el segundo con la alemana Larissa y el tercero con la peruana Katia Montenegro.

