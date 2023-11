"Ese tema ya no viene al caso": Alondra García Miró pide no ser relacionada con Paolo Guerrero

La modelo Alondra García Miró ha continuado con su carrera en Europa y asegura que está feliz en esta etapa en su vida. Sin embargo, la sombra de Paolo Guerrero le persigue a pesar de que su relación ha terminado hace unos años.

“Me siento super plena y feliz, con una tranquilidad enorme, en paz. Siento que todo se ha ido acomodando con el tiempo, con los años he ido aprendiendo mucho. Estoy muy enfocada en mi trabajo, con muchos proyectos en paralelo”, comentó la empresaria.

Si bien no ha revelado que está en un romance, Alondra García Miró aseguró que “estoy pasando por una etapa bonita”, sin embargo, prefiere no hablar sus temas personales porque “no me genera tranquilidad”. Por ello, pidió ya no ser relacionada con su expareja Paolo Guerrero.

"Es un tema que prefiero no hablar, creo que no viene mucho al caso. Es imposible que no me pregunten, pero entiéndanme a mí que es algo que prefiero mantener en privado. Siempre me he manejado así, Mantenerme en mi línea me da mucha tranquilidad, y eso no tiene precio", dijo a Infobae.

Doña 'Peta' quería que Alondra se case con Paolo Guerrero

Doña 'Peta' habló del cariño que siente por Alondra García Miró, exenamorada de su hijo Paolo Guerrero. Pese al fin del romance, la madre del 'Depredador' reveló que aún mantiene contacto con la modelo, incluso se mostró visiblemente conmovida al admitir que quería verlos casados.

"Nos llamamos, porque ella me quiere mucho. Yo la quiero bastante, ella se ganó mi cariño. Ha sido una buena mujer, pero puedo quererla yo, pero... eso es ya de ambos", indicó visiblemente emocionada.

También dijo que el motivo de su ruptura es un tema de ellos, pero eso no implica que la modelo tenga que alejarse de ella. "Tú rompes con el hombre, no con la familia, porque la familia no te ha hecho nada", explicó.

Doña 'Peta' aseguró que seguirá comunicándose con la expareja del futbolista, no solo por el gran cariño que le tiene, sino porque ella no le ha hecho nada malo.

"Sí (seguiremos en contacto) ¿Qué cosa me ha hecho a mí? Esos son problemas de ellos, cosas que yo no hablo. Ella es una buena chica, una buena chica", resaltó en la entrevista.

Consultada sobre si le hubiera gustado que Alondra García Miró llegue al altar con Paolo Guerrero, doña 'Peta' se sinceró: "Sí, eso era, pero no se pudo pues".