Patricia Barreto participó este domingo como invitada del programa "En esta cocina mando yo". | Fuente: GV Producciones

Patricia Barreto todavía cree en las relaciones sentimentales. Como su personaje en "Maricucha", que el 15 de noviembre pasado volvió a la pantalla chica con su segunda temporada. La actriz de 35 años, no obstante, precisó que a la fecha se encuentra en este momento enfocada en sí misma.

"Estoy enamorada de mi trabajo, enamorada de mí, me estoy amando más que nunca y divirtiéndome mucho", sostuvo en una entrevista con GV Producciones, en la previa a su participación de este domingo en el programa "En esta cocina mando yo", donde hizo dupla con Milene Vásquez para enfrentarse a Andrés Vilchez y Paul Martin.

A renglón seguido, Patricia Barreto añadió: "No le estoy prestando atención al tema amor, eso no se busca, llega solo, pero si llega, que encuentre a una Patricia lista. Yo no le cierro las puertas al amor, lo que más quiero es enamorarme, pero tiene que ser de una persona que se aventure a estar con una mujer como yo".

Al ser consultada sobre si perdonaría una infidelidad, la protagonista de "No me digas solterona" señaló: "Si se dio en una situación donde no hay salvación, y ya hay falta de respeto y todo, obviamente no perdonaría una infidelidad, porque creo que es algo que no se debe tolerar, en todo caso, como dicen, podría haber perdón, pero no olvido".

Patricia Barreto: "Nunca he deseado ser alta"

Bajita pero poderosa. Así es Patricia Barreto, la actriz peruana que protagoniza “Maricucha”, la producción nacional más exitosa del momento. En una entrevista concedida al diario Trome en febrero de este año, habló sobre la gran aceptación que ha tenido este personaje entre el público, y también sobre su baja estatura, la cual nunca ha sido un impedimento para llegar alto.

“Lo bueno viene en frasco pequeño”, afirmó la actriz, cuando fue preguntada al respecto. Asimismo, dejó en claro que “No hay chato sonso”. Y es que, como dice, lo que muchos pueden ver como un defecto, ella lo veo como algo a su favor. “No necesito el tamaño para realizar lo que anhelo”, deja muy en claro.

Durante la entrevista, Patricia Barreto también demostró tener bastante calle, lo cual se ve plasmado en “Maricucha”, la avisada jovencita de barrio, que no se amilana ante los ataques de los miembros de una familia “pituca”.

“Crecí en ‘Bancarios’, en la urbanización Pando, frente a la Universidad Católica, en el Block K”, respondió la actriz cuando le preguntaron si tenía barrio. Allí hizo cosas como jugar fútbol o carnavales, experiencias que le permitieron salir de la burbuja que puede ser la casa o el colegio.

