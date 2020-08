Patricia Portocarrero estuvo en "América Hoy". | Fuente: Difusión

Durante la nueva secuencia de "América Hoy": el gran cambio de tu vida, la actriz Patricia Portocarrero se realizó diferentes tratamientos para el rostro y quedó, como ella misma dijo en el set, "como chibolita".

Portocarrero se sometió a un tratamiento con ácido hialurónico, un láser para mejorar la calidad de la piel y, además, un ultralift y puntos de sustentación para levantar los pómulos, por lo que no dudó en bromear con el resultado.

"Cómo te explico que me he hecho de todo, me he reencauchado, siento mi piel como de chibolita... Ahora soy la de mis fotos, ya no necesito el filtro", comentó Patricia.

Además, la intérprete contó que evitó los cambios muy drásticos porque quería conservar la naturalidad de su rostro.

"Mi miedo siempre fue, 'no quiero que me cambien la cara o la expresión', porque como actriz uno tiene que poder expresar, levantar la ceja si me asombro, molestarme, y que la piel no se vea rara; pero soy yo, sigo siendo yo y estoy muy contenta", expresó.