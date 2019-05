Pedro Moral visitó el set del programa de Magaly Medina. | Fuente: Composición

Pedro Moral se confesó con Magaly Medina y contó los motivos que lo llevaron a sentarse en el sillón rojo de "El valor de la verdad", donde según indicó no fue por el premio económico.

La conductora le dijo al empresario que le parecía "cobarde" que él haya contado intimidades de su relación con Sheyla Rojas en televisión nacional.

"A mí me parece que hay que tener igualdad de género. Porque no pueden decir: 'Pobre, Pedro, que ha pasado por todo esto'. A mí la gente me apoya", dijo Moral en el programa "Magaly TV: La Firme".

Asimismo, reveló que él fue a "El valor de la verdad" porque Sheyla Rojas faltó a un pacto que tenía tras terminar su relación.

"Yo creo que hay gente que se ha sentido identificada conmigo. Yo no quería que quieran o me odien, solo conté mi verdad. Yo hice un pacto con esa persona (Sheyla Rojas) y faltó a ese pacto", agregó.

Finalmente, Magaly le preguntó al empresario si le gustaría que un exnovio de su hermana salga en televisión nacional hablando sobre la fallida relación.

"La crianza de mi hermana con esa persona (Sheyla Rojas) es distinta. No creo que mi hermana haga algo así. Todo viene de casa. Algún día me creerán tú y la personas que no creen en mí. Me pueden decir misio, pero yo sé quién soy y de dónde vengo. Sé lo que tengo y lo que no tengo", concluyó.