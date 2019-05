Pedro Moral mostró contrato que le envió "El artista del año" y el pago que iba a recibir cada semana. | Fuente: Composición

Sheyla Rojas volvió a ser mencionada en el programa de Beto Ortiz por su expareja Pedro Moral, quien contó nuevos detalles del romance que mantuvieron por más de un año. Durante sus declaraciones, el empresario contó que “El artista del año” le ofreció ser parte de la nueva temporada del concurso de baile de Gisela Valcárcel.

Incluso mencionó que le enviaron un contrato donde le indicaban la suma de dinero que iba a recibir cada semana por su participación, pero no dio más detalles con respecto al verdadero monto.

Pedro Moral cuenta el monto iba a recibir si aceptaba ser parte de "El artista del año". | Fuente: Captura de TV

Sin embargo, en “Válgame Dios” reveló la real suma de dinero que iba a recibir si aceptaba estar en el reality y mostró el contrato a Rodrigo González, quien quedó sorprendido al leer las cláusulas y el monto que recibiría semanalmente.

“¿Ese monto era semanal? Cuántas cláusulas tiene este contrato. ¿Puedo decir el número? Seis mil 500 soles a la semana”, dijo atónito el conductor de televisión mientras revisaba los papeles que le dio Pedro Moral.

“Han dicho que es mentira, que nunca me llamaron. Faltaba mi firma nomás. Me enteré un par de cosas. Cuando a mí me provoquen, yo hablo. Según lo que yo me he enterado, pero no me consta porque no sé si sea cierto o no, a mí me han dicho que una de las jurado era Sheyla”, señaló el empresario que ha iniciado su carrera como actor.