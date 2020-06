Pedro Suárez Vértiz recuerda anécdota con Bernard Fowler. | Fuente: Instagram

El cantante Pedro Suárez Vértiz sorprendió al contar que cantó junto al integrante de los Rolling Stones años atrás, cuando estaba grabando en un estudio de Estados Unidos.

El mismo cantante peruano reconoció que había olvidado compartir tal experiencia con sus fanáticos y dio los detalles del encuentro que tuvo con Bernand Fowler.

"¡No puedo creer que no les conté esto! Toda la semana comentando con ustedes la canción ‘Ella y Él’, sin mencionarles que Bernand Fowler (segunda voz de los Rolling Stones hace 30 años), cantó en ella", inició su publicación.

"Estaba en Los Ángeles grabando yo mismo los 'oh oh oh oh' del coro, cuando de pronto entró al estudio este morenazo de 2 metros, como si fuera su casa", precisó Suárez Vértiz. "Lo vi y pensé '¿Bernard Fowler? Imposible', y seguí cantando", añadió.

Tras ello, decidió consultarlo con el productor norteamericano Thom Russo, quien le dijo que a Bernand Fowler "le gustaba la canción y que le sonaba a Cat Stevens".

Al escuchar ello, Pedro Suárez Vértiz se sintió muy emocionado y logró conversar con el miembro de la legendaria banda. "Solo quería interrogar al famoso cantante sobre la vida privada de los Stones. Con quienes Bernard convive desde 1989. De hecho lo hice y me enteré de cosas magníficas", reveló.

Asimismo, el intérprete de "Cuando pienses en volver" contó que pudo hablarle de su canción a Fowler y este le dijo: "Qué triste pero hermoso final”.

Pedro Suárez Vértiz no perdió la oportunidad y pidió a Bernand que cante su tema musical. "Lo hizo de inmediato. Yo no cabía en mi ser", expresó al respecto.

"Los “oh oh oh” con esa voz blusera afroamericana, trajeron el clímax sentimental que la letra generaba y el tema simplemente se fue a la luna. Bernard, sabiendo ya el mensaje de la canción, le puso el feeling preciso", agregó el cantautor nacional.