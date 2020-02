Pedro Suárez-Vértiz cumple 51 años | Fuente: Facebook

Pedro Suárez-Vértiz, el cantante peruano de rock, cumple este jueves 13 de febrero 51 años de vida y, a través de sus redes sociales, el artista hizo una reflexión como resultado de las experiencias vividas.

El exintegrante de Arena Hash escribió un largo texto, que acompañó junto a una fotografía de varias copas que llevan grabadas su nombre. En la publicación, Suárez-Vértiz también expresó el cariño que le tiene a sus seguidores.

“Sé que están felices porque hoy es mi cumpleaños. Que mejor regalo para mí que alegrar sus corazones. En serio. También quiero saludar a todos los que cumplen años hoy. Personalmente conozco a 3. Hoy vía redes calculo que me enteraré de unos 5 más”, anotó.





Asimismo, el intérprete de “Cuando pienses en volver” hizo una importante reflexión sobre lo que ha aprendido en esto 51 años. “¿Qué aprendí en estos 51 años?”, se lee en las redes sociales.

“Pues que la vida con dinero o sin dinero es exactamente la misma. Que creer en Dios no trae ningún problema. Que los amigos son la única riqueza que no se pierde. Que no existe nada como tu país. Que no hay arrepentimiento alguno después de un beso apasionado. Y sobretodo, que al amor sin piel, se lo lleva el viento”, expresó.

Suárez-Vértiz además aprovechó su post para recordar el gran número de familiares que tiene, debido a que su padre tuvo doce hijo. “Me quedaré misio pero feliz”, aseguró el artista.

“Hoy celebraré con amigos solamente. Otro día con mis primos hermanos maternos, que son como 50; y luego con los paternos que son más de 50. Que bestialidad reproductiva por Dios. Una vez mi abuelo (nacido en 1897) le dijo a mi padre “Yo nunca ofendí a tu madre con un preservativo”, y él le contestó “La hubieras ofendido un poquito papá, ¡¡somos doce!!””, narró Pedro Suárez-Vértiz.

Finalmente, el cantante agradeció a Dios y a su familia por la “perfecta dosis de problemas y alegrías”, así como a sus fans por “adornar sus vidas con mis canciones”.