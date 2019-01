Pedro Suárez-Vértiz dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su esposa

Feliz cumpleaños esposa mía !! Gracias por estar a mi lado siempre. Por cuidárme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes. A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas y te admiro por eso. ¿Que tal travesía no amor? Me molesta mucho haberme cuidado tanto. Nunca llegar ebrio a casa. Nunca desaparecer. Nunca romperte el corazón. Ni siquiera decirte lisuras ni alzarte la voz. Y mira con lo que te salgo. Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también y eso es injusto. Quisiera irme a una isla para que tú y mis hijos rehagan su vida. Pero es imposible porque me aman y yo a Uds. Una vez más la familia es todo. Quedaste embarazada bien chibola, y yo sin casa, sin trabajo y sin ahorros. Aun así tu mamá decía que mis canciones eran lindas y que iba a triunfar y que sus nietos iban a estar en buenos colegios, e iban a conocer Europa antes de los 20 años. Pensé que estaba loca pero todo se cumplió. Increíble. Tengo la mejor esposa del mundo pero también la mejor suegra. Que lechero. Gracias también amor por nunca ser celosa, ni jamás hacerme pataletas, a pesar de mi carrera. Hasta eso estaba escrito. Gracias Dios mío. Tus hermanas son una bendición La mayor, Denisse, hasta ahora las cuida. Y estoy feliz de que tu gemela se haya mudado a 2 cuadras de nuestra casa. Siempre han sido una sola persona y los esposos, Alvaro y yo, lo entendemos. Feliz cumpleaños para ti también querida Barbie. Soy feliz esposa y la búsqueda de dinero para mantener un hogar, que me estresaba tanto antes, hoy es mi motivación para seguir adelante. No hay duda, Dios es un genio. Toda descompensación en la vida, él la compensa. ¿A donde nos llevará esto? A ningún lado. En el mañana no está la respuesta. Mi regalo es hoy, comprobando que tu amor es el más grande del mundo. Gracias esposa por cruzarte en mi vida. Gracias por mis hijos, ellos son el mejor GPS para hallar el sendero. Feliz cumpleaños amor. Feliz cumpleaños Cynthia. Siempre amé tu nombre. Te vuelvo a regalar la canción China Wife que compuse para ti, y unas fotos tuyas de tu infancia en Florida, y luego, de nuestra historia juntos. Gracias, gracias, gracias, amor. Te amo esposa. Feliz cumpleaños !!