Raúl Romero y Roger del Águila reaparecen juntos: ¿alistan un nuevo programa?

Una fotografía de los recordados conductores de Habacilar se volvió viral y desató la ilusión de sus seguidores. ¿Están tramando algo?

Raúl Romero y Roger del Águila, la dupla que marcó una época en la televisión peruana con el inolvidable Habacilar, volvieron a aparecer juntos tras varios años sin compartir escenario. La fotografía, publicada este lunes en redes sociales, causó revuelo entre sus fanáticos, que no tardaron en preguntar: ¿están de regreso? ¿se viene un nuevo programa?

Ambos protagonizaron una de las etapas más icónicas de la TV local, con tardes llenas de juegos, canciones, gritos, pasos de baile y mucha complicidad. Años después, su carisma y humor siguen vivos en la memoria colectiva, especialmente para quienes crecieron viéndolos en las tardes de América TV.

¿Qué fue de Raúl Romero y Roger del Águila?

Raúl Romero, también conocido como 'Cara de Haba', no se ha alejado del todo del ojo público. El exlíder de No Sé Quién y No Sé Cuántos continúa activo en la música, llenando locales con sus conciertos y clásicos como Magdalena o Los patos y las patas. Recientemente estuvo de gira por Europa, donde fue recibido con entusiasmo por la comunidad peruana.

En cambio, Roger del Águila ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años. Sin embargo, su legado en la televisión sigue intacto: es imposible olvidar sus frases disparatadas y esa energía inagotable que lo convirtió en un ícono del entretenimiento. Además, ha incursionado en el cine con participaciones en películas como Hasta que la suegra nos separe (2016) y Poseídas (2015).

¿Se viene algo nuevo?

Tras la publicación de la foto en redes sociales, la reacción de los fans no se hizo esperar. “Me alegro de haber pasado mi adolescencia en compañía de ellos”, comentó una usuaria. También se pueden leer mensajes como “la mejor dupla de la historia”, “los héroes de mi adolescencia” y “esta generación no sabe lo que es vivir divirtiéndose”.

Aunque aún no hay confirmación oficial de un proyecto conjunto, la fotografía de Raúl Romero y Roger del Águila ha bastado para encender las redes. Muchos usuarios piden a gritos que regresen a la pantalla, incluso con un formato renovado de Habacilar. Por ahora, solo queda esperar… pero si algo nos ha enseñado la TV peruana, es que todo puede pasar.

