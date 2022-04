Rebeca Escribens y su dura crítica a Aldo Miyashiro por infidelidad. | Fuente: Instagram

Rebeca Escribens se refirió al 'ampay' que protagonizó Aldo Miyashiro y la reportera Fiorella Retiz. En su bloque de espectáculos, la conductora criticó al presentador de "La banda del Chino" por sus malas decisiones que finalmente terminaron por perjudicar a su familia.

Tras presentar una nota informativa sobre las disculpas públicas del popular 'Caradura', Escribens se dio un breve tiempo para reflexionar sobre las consecuencias que trae este tipo de escándalo mediático.

"Es que lamentablemente las malas decisiones son las que los colocan en este tipo de situaciones y uno como adulto tiene que hacerse cargo de la culpa (...) hay una familia que sufre, hay hijos y es lo que particularmente me mortifica", expresó la conductora de "América espectáculos".





DISCULPAS PÚBLICAS

Luego de protagonizar el último 'ampay' de Magaly Medina, el conductor de "La banda del Chino", reapareció en el programa tras ausentarse el martes 19. En su extenso monólogo, de cerca de quince minutos, Miyashiro ofreció disculpas a su esposa, Érika Villalobos y a toda su familia por los hechos vergonzosos, de los que asumió toda la culpa.

"Quiero decirle (a Érika Villalobos) que, seguramente, no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho, y de uno que cometió un error, y que solamente quiere pedir perdón", manifestó.





MENSAJE A SUS CRÍTICOS Y SEGUIDORES

También se dirigió a sus seguidores, a aquellos que sentían admiración o cariño por él y que se sienten decepcionados. “Tienen toda la razón, pero el más decepcionado de mí soy yo mismo”, manifestó.

No dejó de lado a quienes lo insultan en las redes sociales. Señaló que, si bien los lee, “en este momento ni siquiera tengo espacio para el rencor contra eso, porque en mi cuerpo solo habita en este momento la culpa, la vergüenza y el dolor”.

“Ya he asumido la reacción social, que ha sido furibunda y con toda razón, estoy asumiendo la situación dura que tengo que vivir con mi familia y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier canción que me quieren poner”, acotó.

