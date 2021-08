Gisela Valcárcel le envió unas palabras de disculpas a Allison Pastor, quien renunció en vivo a "Reinas del Show". | Fuente: Composición (Instagram)

Durante la final de "Reinas del Show", la conductora Gisela Valcárcel decidió tomarse algunos minutos del programa para enviarle sus disculpas a Allison Pastor, quien la semana pasada renunció en vivo a la competencia.

"Hay ocasiones en las que sí debo responder, esta es una de ellas", señaló la presentadora. Después, reveló que le había enviado un mensaje a la exparticipante a través de su cuenta de Instagram, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, pese a ello, Gisela Valcárcel le pidió perdón a Allison Pastor "si es que se sintió mal" por alguna de "sus palabras". "No tengo nada contra ti, no puedo pelear con alguien a quien le preparé todo para que sea feliz", dijo.

Y continuó: "Si alguna de mis palabras te hirió, no importa si la dije bien, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si en algún momento esta pista te hizo sentir mal a ti o a tu familia, perdóname, por favor".

¿Por qué renunció Allison Pastor a "Reinas del Show"?

El sábado 21 de agosto, Allison Pastor, esposa de Erick Elera, decidió renunciar en vivo a "Reinas del Show" luego de protagonizar un cruce de palabras con la conductora Gisela Valcárcel.

En la novena gala, los jurados no se mostraron conformes con la presentación de la bailarina y optaron por llamar a los coreógrafos para preguntarles si había un error en el baile. En ese momento, Pastor reveló que no se sentía feliz con la música ni con la edición, a lo que su pareja en la pista aseguró que no le hicieron caso a ella cuando pidió los cambios.

Ante esto, Gisela Valcárcel defendió a la producción de “Reinas del show” y pidió que no especulen sobre un posible favoritismo, así que Allison Pastor decidió renunciar al programa.

Ante la mirada del jurado, Gisela Valcárcel lamentó que la bailarina haya dado un paso al costado. “En los momentos de crisis es donde se ve la personalidad de los seres humanos, cómo somos. No es en los momentos que somos felices. Quizá ella no esperó que le contestara”, sentenció.

Al final, la conductora de “Reinas del show” pidió que se aplaudiera a la producción del programa. “No saldría en defensa de quien no conozco -en referencia a Allison Pastor-, conozco a la producción”, concluyó.

