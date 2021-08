Jazmín Pinedo se quiebra al hablar sobre Gino Assereto: "Duele hacer planes y que no funcionen". | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo se salvó de la sentencia de “Reinas del Show” y no pudo evitar quebrarse luego de que la producción del programa le dedicara un vídeo donde sale su hija y su expareja, Gino Assereto.

Al verlo, la participante no contuvo las lágrimas y recordó cómo fue que terminó su relación con el padre de Khalessi: “Cuando nosotros decidimos terminar la relación, sí fue una decisión bien dolorosa”, contó a Gisela Valcárcel.

“A muchas mujeres les avergüenza decir que se separaron, pero no tiene nada malo, lo que debería darnos vergüenza es la forma en que se separan”, agregó Jazmín Pinedo.

Asimismo, resaltó que con Gino Assereto mantiene una buena amistad y relación de padres, pero ya no hay amor mutuo por lo que sus planes juntos se derrumbaron: “Nadie está obligado a amar a alguien para toda la vida. Yo desde que me separe dije no vuelvo a hacer planes. Duele hacer planes y que no funcionen”, continuó.

Por ese motivo, Jazmín Pinedo se calificó como una persona fuerte y empoderada así que le dedicó la presentación de “Reinas del Show” a su hija.

Jazmín Pinedo continúa en "Reinas del Show"

Para salvarse de la eliminación y superar a Paula Manzanal, quien también se encontraba en sentencia, Pinedo bailó al ritmo de reguetón con el tema “Mayores” de la cantante Becky G y tuvo como refuerzos a sus colegas Alejandra Baigorria y Said Palao. Sin embargo, no recibió las críticas ni el puntaje que esperaba.

“Ha sido una gala extraña, estoy agradecida por el cariño, apoyo y soporte que tengo a diario... La verdad es que, cuando vi el puntaje al terminar, no era el que esperaba. A mi me puede parecer una cosa y a otra persona otra”, señaló la presentadora..

Al final del programa Jazmín Pinedo se salvó por segunda vez de ser eliminada gracias a la votación del público y estuvo a cerca de caer en sentencia nuevamente, pero fueron Leslie Moscoso y Korina Rivadeneira las elegidas.

