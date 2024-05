Remo Polastri Giribaldi, hermano mayor de Yola Polastri, falleció a los 78 años.

El lamentable suceso ocurrió a pocos días de que se conociera que la reconocida animadora infantil se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local.

En efecto, fue el último miércoles 15 de mayo que Augusto Polastri, otro hermano de Yola Polastri, confirmó al programa 'Magaly TV, La Firme' que la artista tiene un estado de salud delicado por lo que se decidió internarla para su pronta recuperación.

"Su estado es un poquito delicado. Está en UCI, ya dos, tres días. Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral, algo así. Ahorita está en recuperación, sedada y durmiendo. Hoy en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión y tiene que esperar cuatro días, cinco días para que esto desinflame todo y esperamos buenos resultados”, declaró.

Yola Polastri se encuentra internada en UCI hace algunos días en una clínica local. | Fuente: Instagram (yolapolastry)

Yola Polastri no puede recibir visitas mientras está internada

Por otro lado, Augusto Polastri informó que su hermana Yola Polastri no podrá recibir visitas mientras se encuentra internada ya que su estado aún es delicado.

“Ayer despertó, no sé si ahora en la tarde. Yo estoy hablando hasta las doce del día más o menos. No se le puede ver, no se hay comunicación ni visitas. No hay nada”, sostuvo el familiar de la también cantante.

Yola Polastri se retiró de los escenario tras más de 50 años

En enero de este año, Yola Polastri anunció su retiro artístico después de más de cincuenta años de trayectoria. Con el evento titulado Hola Yola Rocker, el cual cuenta con el auspicio de radio Corazón, la artista ofreció su último gran show en vivo el último sábado 3 de febrero en el coliseo Eduardo Dibos, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Aunque la presentadora se despide de los grandes escenarios, ella dejó en claro que continuará ofreciendo presentaciones particulares. "Me estoy jugando los últimos partidos, pero continuaré con shows privados que me demandan menos esfuerzo, sobre todo a nivel de organización", dijo la artista de 74 años en un comunicado.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis