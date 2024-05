Gino Tassara planea llevar al cine la vida de Yola Polastri y ya tiene nombre: "Hay conversaciones desde el año pasado"

Perú La vida de Yola Polastri será llevada al cine. Conversamos con el director de cine, Gino Tassara.

A raíz del problema de salud de Yola Polastri, muchos personajes han comentado sobre su estado y cómo la conocieron. Uno de ellos fue el maquillador Carlos Cacho quien dijo en televisión nacional que Michelle Alexander quería hacer una película sobre la 'Chica de la tele'.

Al respecto, el director Gino Tassara confesó que ya había hablado con la animadora sobre ese tema, en 2023. En conversación con Johnny Padilla en el programa En Escena de RPP, el cineasta nacional aseguró que desde el año pasado estuvo en conversaciones con Polastri y dio detalles de este encuentro:

“Nosotros, el año pasado, dentro de nuestro esquema de películas, queríamos hacer algo para toda la familia. Fue Gian Piero Díaz quien dijo: ‘Oye, por qué no hacemos algo para todos los niños’ y al toque los dos dijimos: ‘¡Yola!’. Entonces, la llamamos, le escribimos, tenemos un chat donde estamos los tres donde conversamos sobre las diferentes posibilidades de hacer la película. Sí le interesó, hablamos de lo económico, sugerí que sea una actriz debutante y nos quedamos en el preámbulo de la negociación”, dijo haciendo énfasis en que se quedaron en el tema económico.

La película de Yola Polastri se llamará Yola, la chica de la tele

Si bien Gino Tassara considera a Michelle Alexander una gran directora, cree que seguro tiene pensado hacer alguna versión de Yola Polastri porque es un ícono.

"Varias veces han representado personajes en películas, puede ser contada de diferentes maneras, pero nosotros hacemos investigación. Lo que sí no vamos a hacer, es nada no autorizado. Solo hubo conversación, si más adelante se retoma, se hará en conversación con el hermano. Tenemos claro que hay que hacer contenido con propósito y con responsabilidad. Si no es autorizada, hay problemas", mencionó.

Tras las conversaciones, Tassara aseguró que ya tenían una promoción escrita y reveló el nombre de la película biográfica: "Se iba a llamar Yola, la chica de la tele. Es más, teníamos la promoción ya escrita de alguien bajando de las escaleras, con las botas, la pandereta y la cámara la mostraba de espalda e iba a decir ‘Muy pronto’". Por otro lado, el director nacional resaltó que no se están aprovechando del estado de salud de la artista y que, por ahora, no están trabajando en ello:

"No tendría por qué aprovecharme de un momento tan difícil para hacer la película, solo estaba en conversaciones, porcentajes, nombres, habíamos escrito la idea, nada más", sostuvo.

¿Cuál es el estado de salud de Yola Polastri?

La presentadora de televisión y animadora infantil Yola Polastri sufrió un infarto cerebral y se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local desde hace tres días.

El hermano de la presentadora, Augusto Polastri, confirmó en el programa Magaly TV, la Firme que la artista viene recuperándose, pero aún su estado es delicado.

“Su estado es un poquito delicado. Está en UCI, ya dos, tres días. Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral, algo así. Ahorita está en recuperación, sedada y durmiendo. Hoy en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión y tiene que esperar cuatro días, cinco días para que esto desinflame todo y esperamos buenos resultados”, contó.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella