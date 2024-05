Brunella Torpoco ya es mamá: la salsera le dio la bienvenida a su primer hijo [FOTO]

La cantante de salsa Brunella Torpoco ya es mamá. A través de sus redes sociales, publicó una foto desde la clínica, con la que dio la bienvenida a su primogénito.

La artista ya le dio la feliz noticia a su familia y amigos, y ahora recibe un sinfín de muestras de cariño de sus seres queridos.

Como se recuerda, a inicios de 2024, anunció su estado de gestación mostrando una pequeña barriguita de cuatro meses. Desde entonces, Brunella Torpoco anunció con alegría el feliz momento y compartió imágenes en sus redes sociales, exhibiendo su embarazo y esperando con ansias la llegada de su adorado Emiliano.

Brunella Torpoco anunció que ya le dio la bienvenida a su primer hijo.Fuente: @brunellatorpocooficial

Así anunció Brunella Torpoco su embarazo

En febrero, Brunella Torpoco anunció su primer embarazo. En una edición del programa de Magaly Medina, la salsera nacional abrió las puertas de su casa, para revelar que tiene seis meses de gestación.

Aunque se rumoreaba sobre su embarazo durante sus presentaciones, fue en ese momento cuando confirmó lo que era un secreto a voces. Junto a las cámaras de televisión, esperó para conocer el género del bebé. Antes de la revelación, confesó sus preferencias: "Quiero un niño, pero mi esposo prefiere una niña, dice que se parecerá más a él. Si es niño, se llamará Emiliano, y si es niña, quiero que se llame Galilea", dijo Brunella Torpoco.

Para su sorpresa, la producción de Magaly TV la llevó a que se realice una ecografía 5D donde supo que tendrá un niño. "Un varoncito", se le escucha decir al médico. La salsera no pudo contener las lágrimas.

El futuro musical de Brunella Torpoco

En agosto de 2022, Sergio George estuvo como jurado en el programa de Gisela Valcárcel llamado La gran estrella. En este reality de canto, Brunella Torpoco estuvo apoyando a uno de los participantes y después de que el productor la escuchó, ponderó el desempeño de la cantante con una opinión positiva que fue respaldada por Yahaira Plasencia.

"No la conozco, pero me encantó, lo que ha hecho ella es una cosa fenomenal en una industria tan difícil. La felicito mucho a ella, me gustaría conocerla en persona algún día. Yo le mandé un mensaje cuando pasó eso a través de Instagram y luego después ella me empezó a seguir, no sé por qué", bromeó al final Sergio George.

Al escuchar esto último, Yahaira Plasencia manifestó: "Brunella Torpoco es muy talentosa, salseras y mujeres al poder, claro, aprovechen chicas que está Sergio aquí". Y su productor acotó: "Es muy talentosa, me impresionó muchísimo, tiene un gran futuro".

Plasencia y Sergio George, precisamente, formaron parte del panel de especialistas del extinto programa La gran estrella, el 'reality' de Valcárcel.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella