Lita Pezo recordó su participación en Viña del Mar tras debut de Renata Flores: "Estar ahí es un orgullo"

Lita Pezo recordó su participación en el escenario de la Quinta Vergara durante el Festival de Viña del Mar el 2024. La intérprete de Luchadora no pudo llevarse la ansiada Gaviota de Plata a pesar de tener un alto puntaje por parte del público en aquella ocasión.

Ahora, en entrevista con el programa 'Encendidos' de RPP, la cantante de Iquitos contó que pudo ver la participación de su compatriota Renata Flores, quien debutó en el mismo escenario el último domingo interpretando su tema Kuti Tika.

“Ayer que vi el Festival de Viña (con Renata Flores) por televisión tuve sentimientos encontrados y también me daba orgullo al recordar que llegué a un escenario tan importante de la música. Representar a mi país, a mi ciudad de Iquitos, fue realmente un sueño cumplido”, manifestó la también exconcursante de La Voz Perú.

Asimismo, mencionó que si bien tuvo “muchos miedos” de enfrentar un escenario tan difícil como la Quinta Vergara, pudo mantener la calma “y dar lo mejor hasta el final”.

“En mi caso, yo no sentí ningún rechazo, sino todo lo contrario, fueron muy respetuosos tanto de mi equipo de Viña del Mar y en mi primer día. Justo un día como hoy yo me presentaba en mi primera gala. En la participación internacional. Recuerdo que hubo una comediante que fue chilena y que no le fue tan bien”, sostuvo.

Lita Pezo hará un espectáculo romántico en La Cúpula de las Artes de Surco, en Lima, el próximo 15 de marzo. Las entradas se pueden conseguir a través de Teleticket. “Voy a cantar mis canciones como Luchadora y también canciones que han marcado generaciones de los años 80 y 2000. Espero que el público me pueda acompañar”, señaló.

Renata Flores tuvo su primera presentación en Viña 2025

Renata Flores deslumbró en su primera presentación en el Festival de Viña del Mar 2025 el último domingo 23 de febrero en la Quinta Vergara. La cantante ayacuchana intepretó su tema Kuti Tika fusionando ritmos andinos con rap en quechua y destacando la riqueza cultural del Perú. Su actuación fue recibida con ovaciones por parte del público y el jurado.

Cabe mencionar que Renata Flores competirá nuevamente este martes 25 de febrero, buscando un lugar en la final programada para el jueves 27 de febrero. Los seguidores pueden apoyarla votando a través de la aplicación oficial "Viña 2025" durante sus presentaciones en vivo.

"Mi música es una representación de mi tierra. Yo quiero que ustedes sientan la fuerza de los Andes, así como yo siento la música", dijo el cantante previo a su show.

¿Qué puntaje obtuvo Renata Flores en Viña 2025?

En su actuación, Renata Flores obtuvo 5.2 de puntaje por parte del jurado, siendo la más baja de la noche. Ms. Ámbar, de México, alcanzó un 5,3 con su tema No te voy a llorar, mientras que Metalengua, de Chile, logró la mejor puntuación con 5,7 por su canción La baba del sol. En la votación del público, la representante peruana tampoco fue la favorita, obteniendo solo 4,0 puntos, mientras que la mexicana consiguió una ligera ventaja con 4,4 puntos.

¿Cómo votar por Renata Flores en Festival de Viña del Mar 2025?

Sigue estos pasos:

Descarga el App Claro Viña 2025 desde cualquier dispositivo a través de App Store o Play Store-

Haz clic en el icono de la gaviota que dice 'Votar'-

Votar hasta el 7 que es la máxima puntuación-

¡Listo!

* Cabe resaltar que solo se podrá votar cuando Renata Flores esté relizando su presentación, no estará disponible ni antes ni después.

¿Dónde ver Renata Flores en el Festival de Viña del Mar 2025 en vivo?

Podrás ver el evento y a Renata Flores a través del canal de TV Mega y su plataforma Mega Go. Cabe resaltar que el festival también estará disponible en Disney+ y el canal oficial de YouTube de Viña del Mar.

