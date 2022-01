Renzo Schuller regresa a la televisión con el programa "Perú tiene talento" | Fuente: Instagarm | Renzo Schuller

"Perú tiene talento" regresa a la televisión y Renzo Schuller fue anunciado como una de las figuras que integrarán el jurado en esta nueva temporada. Frente a este nuevo reto, el actor adelantó sus impresiones sobre lo que el público podrá disfrutar en el programa.

"¡Llegó el momento! Ahora sí les puedo contar de este proyecto que no es por nada, pero esta muy paja. Falta muy poco para que conozcan la cantidad de talento que hay en Perú. Muy pronto 'Perú tiene talento' por Latina. Difícil situación en la que nos han metido", escribió en Instagram.

Gianella Neyra, Mimy Succar y Ricardo Morán también fueron confirmados como miembros del jurado de este nuevo espacio televisivo, cuya fecha de estreno, aún no ha sido revelada.

¿EXISTE RIVALIDAD CON MATHÍAS BRIVIO?

En esta nueva temporada de "Perú tiene talento", la conducción quedará bajo la batuta de Mathías Brivio, quien después de pasar por el espacio de entrevistas "Más vale tarde" regresa como presentador a un programa concurso.

Será la primera vez que el exconductor de Esto es Guerra estará en un mismo set de televisión junto al expresentador de Combate. Sobre la experiencia de trabajar juntos, Brivio utilizó su cuenta de Instagram para compartirla con sus seguidores.

"Para mucha gente, él y yo no nos podíamos ver ni en pintura y es verdad. Ja, ja, ja. Mentira. Claramente el respeto y el cariño siempre estuvo. Pero esta es la primera vez trabajando juntos y realmente la hemos pasado espectacular...", añadió Mathías, quien además calificó a Renzo como alguien "divertido" en su papel de jurado.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.