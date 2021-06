Ricardo Morán negó haber contratado a Guillermo Dávila para “La Voz Perú”: “No lo conozco” | Fuente: RPP/Instagram

Ante la polémica alrededor de Guillermo Dávila y el reconocimiento de paternidad de Vasco Madueño, Ricardo Morán negó haber sido responsable de la contratación del cantante venezolano como coach de “La Voz Perú”.

El productor de televisión se tomó unos minutos para aclarar algunas las dudas de sus seguidores sobre su familia, su estado de ánimo y sobre la invitación de Guillermo Dávila al programa “La Voz Perú”.

“¿Qué van a hacer con el caso de Guillermo Dávila? No reconocer a un hijo es grave”, preguntó uno de sus seguidores, a lo que Ricardo Morán respondió con un “No trabajo en Latina” deslindando así toda responsabilidad sobre la contratación del coach.

“Pregúntaselo a él (Guillermo Dávila)… yo no lo conozco, yo nunca he hablado con él, yo no estoy trabajando, estoy tomando una licencia de mi empresa de más de ocho meses. No trabajo en Latina, no trabajo en Rayo en la Botella, no sé”, señaló el productor y exjurado de “Yo Soy”.

El productor aseguró no tener conocimiento de la invitación al programa de canto "La Voz Perú | Fuente: Ricardo Morán Instagram

Alejado de la televisión

Ricardo Morán aclaró que en este momento se encuentra alejado de la televisión desde hace ocho meses y que las decisiones sobre los miembros del jurado e invitados a los programas las toma Latina.

“‘Yo Soy’, ‘La Voz’’, ‘Yo Soy Kids’, son producciones que realizan Rayo en la Botella, la productora de la que soy socio y de la que estoy de licencia y no tengo nada que ver, no he pisado la oficina desde diciembre para Latina, canal que comisiona estas producciones y que pone a los talentos y jurados”

Luego de su salida temporal comienzos del 2020, en abril de este año, el exjurado de “Yo Soy” aclaró que no tiene planes de conformar nuevamente el equipo del formato de concurso de imitación por ahora, y destacó que se vienen otros programas.

“La verdad... Por el momento, no. La temporada de ‘Yo Soy’ que hay ahora ya está armada, luego viene ‘La Voz’, ‘La Voz Kids’, ‘La Voz Senior’ y ahí se acaba el año. Entonces, te puedo decir con certeza que este año no. Tal vez después”, indicó Ricardo Morán en sus redes sociales.

