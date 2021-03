Ricardo Morán confirma que RENIEC le volvió a negar la inscripción de sus dos hijos. | Fuente: Instagram

RENIEC volvió a negar la posibilidad de registrar a los dos hijos de Ricardo Morán, según confirma el productor de televisión desde sus redes sociales. A finales del año pasado, había brindado detalles sobre la complicada situación que viven los gemelos Emiliano y Catalina en el Perú al “no tener DNI y vivir como ilegales”.

En su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Morándifundió una actualización sobre el caso de los pequeños tras haber apelado a la decisión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en el 2020. “Llegó la respuesta del Reniec a mi apelación sobre el registro de mis hijos”, escribió en una de sus historias.

De acuerdo a lo que el ex jurado de “Yo Soy” declaró para el programa “Más vale tarde”, la razón detrás de la negativa se debe a que solo tienen un padre. Horas después de recibir la respuesta de la institución, aseguró que continuará su lucha para que sean reconocidos como peruanos en otra publicación.

“Familia completa. Vamos a pelear hasta que RENIEC tenga que inscribir a mis hijos. La negativa que nos han dado hoy solo demuestra lo cerrado y desactualizado que es el marco legal peruano. Nos han tirado la puerta en la cara, pero vamos a ganar la guerra”, se lee en la leyenda de la fotografía de Ricardo Morán junto a sus hijos Emiliano y Catalina.

Ricardo Morán y el registro de sus hijos

En diciembre del 2020, Ricardo Morán habló sobre la situación de sus hijos en el Perú para el programa “Más vale tarde”. El productor de televisión reveló que el RENIEC rechazó la posibilidad de que pueda inscribir a Emiliano y Catalina, debido a que solo tienen un padre.

Desde que llegó a nuestro país con los bebés, no ha podido registrarlos bajo la ley por “no estar a la altura de los avances tecnológicos”, ya que la Ley del Derecho de Familia se escribió hace más de ochenta años y no se contemplaban familias distintas.

“Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, si así lo quisieran, porque la ley y RENIEC me ha negado con un documento la posibilidad que yo los inscriba”, señaló Ricardo Morán.

