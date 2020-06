Ricardo Morán rechaza comentarios de Miguel Bosé por "esparcir cuentos" sobre el coronavirus

Ricardo Morán le responde a Miguel Bosé por información falsa sobre el coronavirus. | Fuente: RPP / Instagram

En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, se ha difundido información falsa sobre supuestas conspiraciones entre Bill Gates y la nueva tecnología 5G. El cantante Miguel Bosé sorprendió al mostrarse de acuerdo con estas teorías.

Ante ello, el productor Ricardo Morán usó su cuenta de Twitter para hacerle frente a las declaraciones del músico español. Él lamentó que el intérprete de "Amante bandido" difunda información falsa a través de las redes sociales.

"Qué vergüenza lo de Miguel Bosé. Estando la información correcta tan a mano para gente con su acceso, se dedica a esparcir cuentos", anotó en un tuit.

POLÉMICOS TUITS

Miguel Bosé llamó la atención al mostrarse en contra de Bill Gates, la tecnología 5G, las vacunas y el presidente español Pedro Sánchez, asegurando que existe una conspiración entre ellos.

“Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el paso habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla”, se lee en uno de sus tuits.

Asimismo, reclama a Sánchez de formar parte de esta conspiración y pide que se sincere con el pueblo español, pues considera que está haciéndole daño a sus compatriotas.

“Mantengo lo dicho. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES #YoSoyLaResistencia”, afirmó Miguel Bosé, lo cual ha sido calificado como una de las declaraciones más locas del intérprete.

QUÉDATE EN CASA

El distanciamiento social y el uso de mascarillas son herramientas claves para frenar el avance en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la COVID- 19 se propaga a través de las gotas de saliva que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, si frenamos nuestro movimiento innecesario en las calles, mantenemos una distancia mínima de uno o dos metros, usamos mascarillas y nos lavamos constante y correctamente las manos (al menos durante 20 segundos), el virus también se detendrá.

Los especialistas en salud pública explican que se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre persona y persona para evitar la infección, además de eliminar por completo cualquier tipo de aglomeración. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que, siendo realistas, si no se acata el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos, la afluencia de pacientes en unidades de cuidados intensivos colapsarán el sistema de salud en el Perú.