El productor de televisión contó que sus hijos tampoco pueden salir del país. | Fuente: Instagram

Ricardo Morán habló sobre la situación de sus hijos en el Perú. En conversación con Mathías Brivio para “Más vale tarde”, el productor de televisión reveló que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) rechazó la posibilidad de que pueda inscribir a sus hijos, debido a que solo tienen un padre.

Desde que llegó a nuestro país con los pequeños Emiliano y Catalina, el jurado de “Yo Soy” no ha podido registrarlos bajo la ley por “no estar a la altura de los avances tecnológicos”, ya que la Ley del Derecho de Familia se escribió hace más de ochenta años y no se contemplaban familias distintas.

“Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, si así lo quisieran, porque la ley y RENIEC me ha negado con un documento la posibilidad que yo los inscriba”, señaló Morán.

#Exclusivo 🔴 “Reniec me ha negado la inscripción de mis hijos”. Esta fue la respuesta que dio @RicardoMoran a #MásValeTarde pic.twitter.com/IOKmkaF3Z1 — Más vale tarde - Oficial (@MasvaleTardeof) December 8, 2020

De esta manera, Ricardo Morán aclaró que los gemelos de poco más de un año tienen sus documentos tras haber nacido en EE.UU., pero no pueden salir del Perú al no contar con un papel que dé por sentado el permiso de su madre. Como se recuerda, Emiliano y Catalina no tienen una progenitora presente porque nacieron por la modalidad de vientre de alquiler.

“Es terrible. Yo tengo sus partidas de nacimiento norteamericanas, tengo sus pasaportes porque en Estados Unidos la ley no se hace asco y firman. Pero ellos entraron al Perú y no pueden salir porque Migraciones me va a pedir un documento de la mamá”, agregó sobre la complejidad de inscribir a sus hijos como padre soltero.

EL NACIMIENTOS DE SUS DOS HIJOS

A mediados del 2019, el productor televisivo Ricardo Morán compartió un gran secreto que venía guardando desde unos meses atrás: se convirtió en padre de dos bebés que nacieron bajo la modalidad de vientre subrogado.



NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.