Ricardo Morán se refirió a la paternidad como una etapa desafiante que lo obligó "a ser mejor persona". | Fuente: Instagram

El 2019 fue un año de muchas sorpresas para Ricardo Morán. Sin duda, la más grande fue en convertirse en el padre de Emiliano y Catalina, mellizos que, según aseguró el pasado noviembre a RPP Noticias, "le ha dado sentido" a la segunda mitad de su vida.

En una reciente entrevista con el diario Ojo, el productor y jurado de "Yo soy" se pronunció sobre los desafíos que le trajo ser papá este año. “Me obligó a ser una mejor persona. Los niños aprenden del ejemplo y no quería que conocieran a la persona que era antes”, dijo al respecto.

De igual modo, Morán reveló que la paternidad trajo algunos cambios en el plano amoroso. “Parece que ser papá ha alejado a todos los pretendientes. No es el momento para concentrarme en eso; entre mi trabajo y mis hijos, tengo bastante”, señaló al citado medio.

INSPIRACIÓN PATERNAL

Aunque Ricardo Morán destacó que sostener actualmente una relación le parece difícil, no descartó que le gustaría volver a tener un romance. “Pero me encantaría enamorarme, me encantaría”, indicó a Ojo.

Asimismo, recordó episodios de su infancia, marcada por la presencia de su padre, que contribuyeron a definir su sentido de paternidad. “Mi papá me enseñó a montar bicicleta, me construyó un monopatín. Mi motivación para ser papá viene de esa época, quiero ser para mis hijos lo que mis padres fueron para mí”, confesó.

De allí que Morán no dudara en indicar que, si de algo se arrepiente, es de no haber tenido antes a sus hijos para que su papá los conozca. “Mi papá era un excelente abuelo y hubiera adorado a Emiliano y Catalina”, recalcó.

Al ser consultado sobre si quisiera tener más hijos, el jurado de "Yo soy" se mostró reacio, aunque no descartó aventurarse por más en un futuro. “Tengo mellizos, es bien difícil manejarlo. De repente más adelante, aunque voy a estar más viejo y quizá no me sienta tan preparado para tenerlos”, puntualizó.