Ricardo Morán peleará porque sus hijos sean reconocidos como peruanos. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

Ricardo Morán celebró su primer Día del Padre al lado de sus hijos Catalina y Emiliano. A propósito de la fecha, el productor de "Yo Soy" brindó detalles sobre cómo fue el proceso de gestación subrogada para tener a sus hijos. En medio de su felicidad, hay una lucha que pronto iniciará: la batalla legal por inscribir a sus hijos como ciudadanos peruanos. "La voy a pelear para que mis hijos tengan su DNI", aseguró.

Los pequeños nacieron en Estados Unidos ─donde el productor y conductor de televisión realizó el proceso de gestación subrogada ya que no hay un marco legal en el Perú─ y los inscribió. Pero cuando se acercó al Consulado peruano en Houston le dijeron que no podía debido a un artículo del Código Civil de 1984 y su condición de padre único.

"En Estados Unidos no hay ningún problema, llegué con mi resolución del juez que decía que yo era el único padre, me dieron la partida de nacimiento en la que aparecemos mis hijos y yo, y me dieron sus pasaportes [...] [Pero en Perú] No hay ningún lado en el que se diga que un papá puede inscribir a sus hijos [...] El proceso administrativo no existe, no hay marco legal", explicó Ricardo Morán en entrevista a "Perú 21".

Sus hijos no pudieron ser inscritos como ciudadanos peruanos, por lo que debieron ingresar como turistas. Según la ley, solo pueden quedarse seis meses y, para prolongarlo, deben sacar carné de extranjería. El productor de "Yo Soy" se propone luchar legalmente para que sus hijos Catalina y Emiliano puedan ser reconocidos como peruanos.

"Lo más grave es que soy orgullosamente peruano, y quiero que mis hijos sean peruanos y no pueden, no me dejan [...] Estos niños son hijos de un ciudadano peruano, tienen que poder ser peruanos; la voy a pelear para que mis hijos tengan su DNI", agregó Ricardo Morán.

Morán recordó que siempre quiso ser padre. Él admitió que su decisión de tener mellizos "fue un impulso" y comentó que mantiene una relación de cariño con la gestante subrogada.

Por otro lado, el próximo 28 de julio presentará en la Feria del Libro de Lima su nuevo libro "Yo soy tu padre" que estará dedicado a varias personas, entre ellas su padre.