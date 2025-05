Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal se reencuentran en 'El valor de la verdad' tras distanciamiento

Además de abordar su distanciamiento con Carbajal, el programa adelantó que Ricky Trevitazo también revelará aspectos desconocidos sobre su vida personal y el impacto de la fama.

Este martes, Ricky Trevitazo fue confirmado como el próximo invitado de El valor de la verdad con Beto Ortiz. Sin embargo, no llegará solo: en el primer adelanto del programa, se reveló que también estará presente Luigui Carbajal, su excompañero de Skándalo, con quien protagonizó una de las peleas más mediáticas del año pasado.

"¿Te peleaste con Luigui por dinero?", le pregunta Ortiz en un momento del avance. La respuesta de Ricky no deja espacio a dudas: "'¿Tú qué te has creído?', me dijo. 'Oh, tú estás loco. ¿Qué te pasa?' Lo agarré y pum, le metí una cachetada. Pum, pum, le metí como 15 puñetes... al suelo".

En otro momento, visiblemente afectado, Trevitazo rompe en llanto y confiesa: "Te lo juro por Dios que me duele. No son lágrimas de cocodrilo... Saber que, de repente, no me puedo juntar con él". Luego, se le ve confrontando a Carbajal en el set: "Yo nunca vi una factura, un contrato. ¿Tú cómo me demuestras a mí que has invertido?".

Por su parte, Luigui intenta explicar el trasfondo del conflicto: "El detonante de todo esto, de la ruptura de nuestra amistad, fue el concierto". La tensión se transforma en un intento de reconciliación cuando Ricky le pregunta: "¿Puedo darte un abrazo?".

¿Qué pasó entre Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal?

El conflicto estalló poco después de que Skándalo celebrara su 25 aniversario. En Navidad, Ricky Trevitazo sorprendió a sus seguidores con un comunicado en redes sociales donde anunciaba su ruptura personal y profesional con Luigui Carbajal.

“Dejo constancia que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante”, escribió Trevitazo en Facebook, refiriéndose a su excompañero como “el señor Luis Alberto Carbajal Lazo”. En su mensaje, explicó que la decisión se debía a motivos personales y profesionales, y pidió a medios y seguidores no volver a vincularlos para evitar confusiones.

Por su parte, Roly Ortiz, mánager de Skándalo, aseguró en Todo se Filtra que la causa del distanciamiento podría estar relacionada con un desacuerdo sobre dinero. Según Ortiz, después de un evento de Skándalo realizado en noviembre, Luigui Carbajal habría recibido una parte mayor de las ganancias.

Días después, Luigui salió al frente para defenderse. Negó haber estafado a Ricky y anunció que tomaría acciones legales contra Roly Ortiz. Según su versión, él se encargaba de vender los shows y administrar los pagos, mientras Ricky se ocupaba del lado artístico. “Nunca le vendí a Ricky. Las cuentas siempre han estado claras, detalladas hasta los 10 céntimos”, declaró a Trome.

