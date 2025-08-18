Guillermo Rossini y el elenco de 'Risas y salsa' reviven la magia del programa en un reencuentro histórico y emotivo

Parte del recordado elenco de Risas y salsa sorprendió a sus seguidores al reencontrarse con Guillermo Rossini en una reunión llena de nostalgia y buen humor.

Si hay un programa que marcó un antes y un después en la comicidad peruana, ese fue Risas y salsa. Emitido por Panamericana Televisión durante más de dos décadas, el espacio reunió a leyendas del humor como Manolo Rojas, Fernando Armas, Silvia Bardález, Hernán Vidaurre, Óscar Saldarriaga y Patricia Alquinta, además del inigualable Guillermo Rossini.

El último viernes, los comediantes se reencontraron y no dudaron en compartir la experiencia en redes sociales. “Momentos bonitos. Hoy tocó desayuno con el rey”, escribió Patricia Alquinta en un post acompañado de un video en el que se ve al grupo bailando al ritmo de Qué cosa tan linda, la salsa de Óscar D’León que fue cortina musical del programa.

"Siempre seremos Risas y salsa"

En el video aparecen Manolo Rojas, Patricia Alquinta, Hernán Vidaurre, Silvia Bardález y Óscar Saldarriaga. Pero la sorpresa mayor fue la presencia de Guillermo Rossini, retirado de los escenarios desde 2021. “Siempre seremos Risas y salsa. Los amo, chicos”, agregó Patricia Alquinta, emocionando a los seguidores.

En otra publicación se aprecia a Rossini al centro de una foto, rodeado por sus excompañeros. “Esos momentos en que retrocedemos el tiempo con muchas risas. Gracias por recordarnos con tanto cariño”, comentó Patricia.

La respuesta del público no se hizo esperar: miles de “me gusta” y comentarios celebraron la reunión. Entre ellos, el actor Franco Cabrera escribió: “¡Tremendos referentes del humor! Gracias por tantas risas”. Miguel Arce comentó: “Qué bellas fotos”, mientras que Fernando Armas destacó: “El cariño, respeto y admiración de siempre. Qué lindo compartir momentos de gran alegría”.

'Risas y salsa' se emitió entre 1980 y 1999, convirtiéndose en un ícono del humor peruano con figuras como Oscar Saldarriaga y Fernando Armas.Fuente: Instagram: @patriciaalquintaoficial

Un clásico de la televisión peruana

Risas y salsa debutó en febrero de 1980 bajo la producción y dirección de Efraín Aguilar, y rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo. Por su set pasaron estrellas como Adolfo Chuiman, Nancy Cavagnari, Alicia Andrade y Rodolfo Carrión, entre muchos otros.

La última vez que parte del elenco se mostró reunido fue en abril de 2019, cuando figuras como Manolo Rojas, Hernán Vidaurre, Guillermo Rossini, Patricia Alquinta y Ernesto Pimentel compartieron un almuerzo que, como era de esperarse, estuvo lleno de música, anécdotas y carcajadas.

