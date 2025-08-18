Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Guillermo Rossini y el elenco de 'Risas y salsa' reviven la magia del programa en un reencuentro histórico y emotivo

El reencuentro de 'Risas y salsa' tuvo a Guillermo Rossini, Patricia Alquinta, Manolo Rojas, Silvia Bardalez y Hernán Vidaurre.
El reencuentro de 'Risas y salsa' tuvo a Guillermo Rossini, Patricia Alquinta, Manolo Rojas, Silvia Bardalez y Hernán Vidaurre. | Fuente: Instagram: @patriciaalquintaoficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Parte del recordado elenco de Risas y salsa sorprendió a sus seguidores al reencontrarse con Guillermo Rossini en una reunión llena de nostalgia y buen humor.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si hay un programa que marcó un antes y un después en la comicidad peruana, ese fue Risas y salsa. Emitido por Panamericana Televisión durante más de dos décadas, el espacio reunió a leyendas del humor como Manolo Rojas, Fernando Armas, Silvia Bardález, Hernán Vidaurre, Óscar Saldarriaga y Patricia Alquinta, además del inigualable Guillermo Rossini.

El último viernes, los comediantes se reencontraron y no dudaron en compartir la experiencia en redes sociales. “Momentos bonitos. Hoy tocó desayuno con el rey”, escribió Patricia Alquinta en un post acompañado de un video en el que se ve al grupo bailando al ritmo de Qué cosa tan linda, la salsa de Óscar D’León que fue cortina musical del programa.

"Siempre seremos Risas y salsa"

En el video aparecen Manolo Rojas, Patricia Alquinta, Hernán Vidaurre, Silvia Bardález y Óscar Saldarriaga. Pero la sorpresa mayor fue la presencia de Guillermo Rossini, retirado de los escenarios desde 2021. “Siempre seremos Risas y salsa. Los amo, chicos”, agregó Patricia Alquinta, emocionando a los seguidores.

En otra publicación se aprecia a Rossini al centro de una foto, rodeado por sus excompañeros. “Esos momentos en que retrocedemos el tiempo con muchas risas. Gracias por recordarnos con tanto cariño”, comentó Patricia.

La respuesta del público no se hizo esperar: miles de “me gusta” y comentarios celebraron la reunión. Entre ellos, el actor Franco Cabrera escribió: “¡Tremendos referentes del humor! Gracias por tantas risas”. Miguel Arce comentó: “Qué bellas fotos”, mientras que Fernando Armas destacó: “El cariño, respeto y admiración de siempre. Qué lindo compartir momentos de gran alegría”.

'Risas y salsa' se emitió entre 1980 y 1999, convirtiéndose en un ícono del humor peruano con figuras como Oscar Saldarriaga y Fernando Armas.

'Risas y salsa' se emitió entre 1980 y 1999, convirtiéndose en un ícono del humor peruano con figuras como Oscar Saldarriaga y Fernando Armas.Fuente: Instagram: @patriciaalquintaoficial

Un clásico de la televisión peruana

Risas y salsa debutó en febrero de 1980 bajo la producción y dirección de Efraín Aguilar, y rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo. Por su set pasaron estrellas como Adolfo Chuiman, Nancy Cavagnari, Alicia Andrade y Rodolfo Carrión, entre muchos otros.

La última vez que parte del elenco se mostró reunido fue en abril de 2019, cuando figuras como Manolo Rojas, Hernán Vidaurre, Guillermo Rossini, Patricia Alquinta y Ernesto Pimentel compartieron un almuerzo que, como era de esperarse, estuvo lleno de música, anécdotas y carcajadas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Risas y salsa Guillermo Rossini

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA