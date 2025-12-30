Melissa Paredes reiteró su deseo de tener un bebé con Anthony Aranda: "Vamos a darle mucho amor"

Melissa Paredes volvió a expresar su deseo de tener un hijo con su actual esposo, Anthony Aranda. La modelo y actriz peruana se sinceró sobre la posibilidad de gestar y poder darle un hermano a su hija Mia, quien es fruto de su matrimonio anterior con el futbolista Rodrigo Cuba.

"Sí, tendré otro bebé, pero no sé cuándo será. Con Anthony vamos a darle mucho amor, tanto como a mi pequeña Mía", señaló la también influencer en respuesta dentro de sus historias en Instagram.

Meses atrás, la protagonista de las telenovelas Ojitos hechiceros y Dos hermanas mencionó que buscaría ampliar su familia con Aranda, con quien se casó por civil el 3 de agosto de 2024.

"Sí, me encantaría (tener otro hijo). Me encantan cuando están bebés. Me fascinan los bebitos chiquititos. Yo creo que ya es hora. Ya tengo ganas de un bebé", declaró en el podcast La Linares, en setiembre.

En ese sentido, mencionó que el popular 'Activador' también tiene intenciones de convertirse en papá.

"Mi esposo también quiere su primer hijo. Estamos bien y felices, pensando en eso en un futuro. Vamos a ver. Quería que sea hombre, porque ya tengo una niña, y chau, porque cierro fábrica", añadió.