Melissa Paredes reiteró su deseo de tener un bebé con Anthony Aranda: "Vamos a darle mucho amor"

Melissa Paredes reiteró su deseo de tener otro bebé con Anthony Aranda.
Melissa Paredes reiteró su deseo de tener otro bebé con Anthony Aranda. | Fuente: Instagram (melissapareds)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Tendré otro bebé, pero no sé cuándo será", expresó Melissa Paredes, quien tiene una hija de su matrimonio anterior con el futbolista Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes volvió a expresar su deseo de tener un hijo con su actual esposo, Anthony Aranda. La modelo y actriz peruana se sinceró sobre la posibilidad de gestar y poder darle un hermano a su hija Mia, quien es fruto de su matrimonio anterior con el futbolista Rodrigo Cuba.

"Sí, tendré otro bebé, pero no sé cuándo será. Con Anthony vamos a darle mucho amor, tanto como a mi pequeña Mía", señaló la también influencer en respuesta dentro de sus historias en Instagram.

Meses atrás, la protagonista de las telenovelas Ojitos hechiceros y Dos hermanas mencionó que buscaría ampliar su familia con Aranda, con quien se casó por civil el 3 de agosto de 2024.

"Sí, me encantaría (tener otro hijo). Me encantan cuando están bebés. Me fascinan los bebitos chiquititos. Yo creo que ya es hora. Ya tengo ganas de un bebé", declaró en el podcast La Linares, en setiembre.

En ese sentido, mencionó que el popular 'Activador' también tiene intenciones de convertirse en papá.

"Mi esposo también quiere su primer hijo. Estamos bien y felices, pensando en eso en un futuro. Vamos a ver. Quería que sea hombre, porque ya tengo una niña, y chau, porque cierro fábrica", añadió.

Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda se casaron en agosto de 2024.
Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda se casaron en agosto de 2024. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes respondió a críticas por regalarle iPhone a su hija

Por otro lado, Melissa Paredes también decidió responder a las críticas recibidas de parte de varios usuarios por mostrar que le regaló un iPhone a su hija Mia por Navidad.

A través de respuestas en sus historias en Instagram, la también personalidad de televisión comparó el móvil con una Tablet al considerar que tienen las mismas funciones y que la ventaja es que puede llamar a su pequeña.

"¡Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, que es lo mismo. Con el celular nos podemos comunicar y preguntar cómo estamos", comenzó diciendo la también presentadora de televisión.

"Ya me acostumbré a que a mí me rajen todo, les encanta meterse en mi vida. Y no todas las realidades son iguales. Ustedes no compren celulares, sigan dándoles (a sus hijos) tablets y punto", agregó.

Melissa Paredes contó que pensó en volver con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes habló sobre un capítulo desconocido de su vida en el pódcast La Linares. En la conversación, reveló que tras separarse del futbolista Rodrigo Cuba, padre de su hija, llegó a considerar la idea de retomar la relación.

La separación de la pareja se produjo en medio de un 'ampay' en el que Paredes fue vinculada con el bailarín Anthony Aranda. Aun así, según explicó, evaluó una reconciliación con su exesposo con el fin de mantener la estabilidad familiar.

"Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio", señaló.

Del mismo modo, también comentó que la separación de sus padres influyó en ese deseo. "Como muchos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión. Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya", comentó.

Tags
melissa paredes Anthony Aranda

