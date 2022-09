Ruby Palomino estará presente en la última gala del programa de Gisela Valcárcel. | Fuente: Difusión

Pese a que en agosto pasado afirmó que su corazón estaba "floreciendo", la cantante Ruby Palomino anunció este miércoles que se encuentra sin pareja. La artista también confirmó que participará en la última edición de "La gran estrella", programa de Gisela Valcárcel que llegará a su fin este 24 de septiembre.

"Estoy soltera, hace poco me di la oportunidad de intentar, pero no funcionó, y no me arrepiento de nada. Cuando las cosas no son, no son. Ahora estoy bien", señaló en un comunicado de prensa la intérprete huancaína, quien alcanzó fama tras ganar los 'realities' "La Voz" y "El artista del año".

En cuanto a su presentación en el capítulo final de "La gran estrella", Ruby Palomino adelantó que brindará "un show" con sus participantes. "Una balada power, balada rock, en donde busco que ellos resalten en la pista, este es su concurso, su oportunidad, yo ya tuve la mía", subrayó.



Asimismo, expresó su agradecimiento por haber sido convocado a este proyecto de Gisela Valcárcel. "Estoy muy agradecida por ser parte de este programa, que es una ventana necesaria y valiosa en el mundo artístico porque significa una gran oportunidad para los nuevos talentos", manifestó.

Ruby Palomino se sumaría al nuevo proyecto de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel dirá adiós a su nuevo reality de canto "La gran estrella". La presentadora dio a conocer en Instagram que el sábado 24 de septiembre se despedirá de su show, tras permanecer ocho semanas al aire. Frente a los rumores de que la popular 'Señito' emprenderá un nuevo proyecto, Ruby Palomino no descartó su ingreso.

"Si llega una nueva propuesta en la pista de Gisela me encantaría ser parte, yo abrazo todas las oportunidades, la vida me ha enseñado que uno va a aprendiendo siempre, así que yo no me cierro a nada, absolutamente a nada. Creo que la pandemia nos enseñó a todos que el que sobrevive es el que se adecua a los cambios, y eso yo lo tengo bien aprendido", apuntó.

Como se recuerda, en su mensaje vía redes, Gisela Valcárcel afirmó: "Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es ser artista y subirse a un escenario".

Después de ocho semanas, "La gran estrella" se despide de la pantalla chica peruana.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 18 David Cronenberg y su nueva carne: una conversación sobre "Crímenes del futuro"

¡Volvió el maestro! La plataforma MUBI estrenó la última película del canadiense David Cronenberg. Renato León charla con los directores de cine peruano Gisella Barthe y Claudio Cordero sobre este perturbador y a la vez fascinante filme. ¿Obra maestra? Escucha y saca tus propias conclusiones.