Melissa Klug le deseó pronta mejoría a Jefferson Farfán, quien dio positivo por coronavirus. | Fuente: Composición

Melissa Klug sorprendió al hablar de Jefferson Farfán, quien recientemente dio positivo por COVID-19 y viene realizando su cuarentena en Rusia con Yahaira Plasencia.

La empresaria le deseó pronta mejoría al padre de sus hijos y precisó que no le "importa" la salud de quienes pasan la cuarentena con el futbolista.

"En realidad, yo le deseo la pronta mejoría al padre de mis hijos y el resto no me importa. Te soy bien sincera mientras que el papá de mis hijos esté bien, mis hijos van a estar bien, contentos y felices, el resto me tiene sin cuidado", dijo Melissa Klug al programa "Magaly TV: La firme".

Asimismo, Magaly Medina le recordó a Melissa Klug que Yahaira Plasencia se viene recuperando de una operación a los riñones, pero la empresaria tuvo una contundente respuesta.

"Eso no me interesa. No es una tema del que yo pueda conversar ahorita contigo. No me interesa, deberían preocuparse sus padres, sus hermanos, su familia. A mí no me interesa. Me interesa que se recupere pronto el padre de mis hijos para que pueda estar bien y mis hijos estén contentos por su salud", agregó.