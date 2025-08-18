Samahara Lobatón y la dolorosa pregunta que esquivó en 'El valor de la verdad'

La hija de Melissa Klug se sentó en el temido sillón rojo y habló de su relación con Youna, Jefferson Farfán, Ivana Yturbe, su padre Abel Lobatón y mucho más.

Este domingo, Samahara Lobatón se sentó por primera vez en El valor de la verdad (EVDLV) con Beto Ortiz y lo contó todo: desde su fallida relación con Jonathan Horna, conocido como Youna, hasta el romance de la modelo Yvana Yturbe y el exfutbolista Jefferson Farfán, quien mantuvo una relación con su madre, Melissa Klug. Sin embargo, hubo una pregunta que no respondió.

El programa comenzó con una pregunta directa: “¿Te golpeó Youna?”. Samahara respondió que sí y explicó: “Creo que era muy inmaduro. Yo lo tuve cuando tenía 18 años, era mucha responsabilidad para él. Tener una familia a esa edad fue muy chocante. Llegaba de madrugada, no dormía en casa, se desaparecía y todo eso se fue acumulando”.

Luego recordó el doloroso momento: “Ya le había pedido que se retirara de la casa y no lo hacía. La última fue cuando decidí rapar a mi hija y eso hizo que explotara todo. Me levantó la mano”. La influencer denunció lo ocurrido, aunque señaló que “los policías fueron un poco negligentes, no me dejaban ni siquiera sacarme leche. Fue feo”.

¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?

La tormentosa relación entre Samahara y Youna continuó revelándose en otras preguntas. Ante “¿Te fue infiel Youna?”, Samahara respondió: “Era de esos hombres que saben hacerla, limpiaba bien su escena del crimen. Hasta que después de separarnos fue honesto y me dijo: ‘Sí, te saqué la vuelta muchas veces’”.

Más adelante, se enfrentó a otra revelación: “¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?”. Entre risas respondió que sí. “Había recién dado a luz, mi hija tenía dos meses y había sido cesareada. Me aburrí de que hiciera su vida como si nada y tomé la decisión de rapar a mi hija. Eso fue una bomba”.

La pregunta que no respondió

Cuando llegó la cuarta pregunta: “¿Te arrepientes de haber sido madre tan joven?”, su amiga Ángela Alor, presente en el sillón blanco, decidió proteger a Samahara y evitó que contestara.

“¿Por qué hiciste eso?”, le preguntó Beto Ortiz. Ángela respondió: “No es necesario decirlo porque los hijos crecen y escuchar algo así no es bonito. Lo más importante son sus hijos”.

La pregunta de reemplazo fue: “¿Te caíste estando embarazada?”, a lo que Samahara contestó afirmativamente. “Estaba saliendo de un restaurante con mi hija mayor dormida. La estaba cargando. No vi bien los escalones y me caí con las dos, embarazada y con mi hija en brazos”.

Samahara Lobatón junto a Beto Ortiz en 'El valor de la verdad'.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

¿Cuántas preguntas respondió Samahara?

El cuestionario continuó con temas familiares: “¿Fue Abel Lobatón un buen padre?”, a lo que respondió que no. También respondió preguntas como “¿Fue Jefferson Farfán tu imagen paterna?”; “¿Te negó Ivana Yturbe que tenía una relación con Jefferson?”; “¿Manejaba Ivana Yturbe el Audi rojo de Jefferson?”; y “¿Te peleaste con Ivana por culpa de Jefferson?”.

Samahara avanzó hasta la pregunta 18: “¿Es el Bryan el amor de tu vida?”, y respondió que sí. “Mis hijos son mis grandes amores, pero él es el hombre con el que elegí pasar el resto de mi vida. Lo tenemos claro. Él tiene mi corazón”. Tras estas palabas, la hija de Melissa Klug cerró su participación en El valor de la verdad ganando 20 mil soles.

Mira el programa completo de Samahara Lobatón en El valor de la verdad a continuación...

