Suheyn Cipriani sobre el pedido de perdón de César Vega: "Espero que algún día sane y cambie"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras las recientes declaraciones de César Vega y su pedido público de perdón por su conducta agresiva, la cual atribuyó al consumo de alcohol, la modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Afirmó que muchas de las situaciones que vivió junto al cantante ocurrieron cuando él estaba sobrio, sin embargo, expresó su deseo de que pueda recuperarse de su adicción.

"Muchas de las cosas que pasaron, él estaba sobrio, no estaba ebrio. Era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo. Cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay esa dependencia emocional. Ves las cosas claras y dices: '¿Cómo una persona me puede humillar tanto y hacerme sentir tan mal?'", aseguró.

Cipriani también dijo que no desea seguir hablando del tema, ya que se trata del padre de su hija. No obstante, reiteró su deseo de que 'El sonerito' logre salir adelante: "Espero que algún día sane y cambie".

César Vega quiere el perdón de Suheyn Cipriani

Tras los impactantes relatos de Suheyn Cipriani en El valor de la verdad sobre la violencia que sufrió por parte de César Vega, el artista ofreció disculpas públicas. Reconoció haber tenido comportamientos agresivos y se identificó como una persona alcohólica, pero afirmó que lleva seis meses sobrio.

"Quiero empezar diciendo que estoy arrepentido. Quiero pedirle perdón a Suheyn, de corazón; a su papá también, a su familia y a todos los que se han visto afectados por mis malos actos y acciones", manifestó al programa Día D.

"Definitivamente no hay justificación para todos mis actos. Lamentablemente los cometí estando alcoholizado y, muchas veces, ni siquiera recordaba lo que había hecho. Me quitaron el brevete, quise pelearme con un policía, le falté el respeto y terminé en una comisaría", comentó.

César Vega también habló de su lucha contra el alcoholismo, la misma enfermedad que llevó a la muerte a su padre y que él no quiere repetir, especialmente por sus hijas.

"Ya pasó a un segundo plano el hecho de salvar mi carrera. Yo estoy hablando de salvar mi vida, porque bebía para ya no estar acá. Soy hijo de alcohólico. Mi papá falleció a raíz del alcoholismo, no pudo vencer esta enfermedad. Yo soy alcohólico desde hace diez años, tengo 32 años", aseguró.

César Vega fue condenado a 446 días multa por agresión

En abril de 2025, el Poder Judicial condenó con una multa a César Vega por agresión a su expareja Suheyn Cipriani luego de la conversión de la pena de 1 año 2 meses y 21 días, por parte de la jueza Cindy Sotomayor Trujillo.

Tras llevarse a cargo la audiencia de control de acusación y juicio inmediato, la magistrada impuso la mencionada condena, pero fue convertida a 446 días multa haciendo un total de 3568 soles; además, le prohibió al cantante acercarse a la madre de su última hija a menos de 200 metros durante el tiempo que dure la sanción.

Por otro lado, se determinó el pago de una reparación civil a la agraviada de 2 mil soles, el cual César Vega deberá abonar en cuatro cuotas de 500 soles.