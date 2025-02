"Soy totalmente inocente": Santiago Suárez rompe su silencio tras denuncia de violencia sexual

El actor reapareció en TV tras cuatro meses de silencio por una denuncia de agresión sexual.

En octubre de 2024, una denuncia por presunta agresión sexual llevó a Santiago Suárez a alejarse de la televisión y dejar la conducción del programa Domingos de fiesta, que compartía con María Grazia Polanco en TV Perú. Cuatro meses después, el actor reapareció en cámaras para reafirmar su inocencia y declarar: "La vida da vueltas y hay un Dios que todo lo ve".

En una entrevista con América Hoy, Suárez reveló estar más calmado tras los meses difíciles que ha atravesado. "Por el momento, más tranquilo. De hecho, han sido unos meses fuertes por lo que sucedió, pero me siento mucho mejor", afirmó. Cuando la reportera le preguntó si era inocente de las acusaciones en su contra, el actor respondió: "Totalmente, y las pruebas están".

¿Por qué denunciaron a Santiago Suárez?

En octubre de 2024, el programa Magaly TV, La Firme difundió una denuncia contra Suárez por presunta agresión sexual. Según el parte policial, una joven estadounidense de 24 años, cuya identidad se mantuvo en reserva, lo acusó de haberla forzado a tener relaciones sexuales en su domicilio en Miraflores, pese a su negativa.

Sobre el estado del caso, el actor indicó que el proceso está cerca de concluir: "Este proceso dura entre 90 y 120 días. Estamos en lo último, esperando los resultados de unas declaraciones que tenemos de unos testigos. El resultado va a hablar por sí solo", afirmó. Ante la consulta sobre si había agredido a la joven, Suárez respondió: "No, no hay forma".

"No me arrepiento de nada"

El actor también reveló que ha llevado terapia psicológica debido a la situación. "Es un tema sumamente delicado en el que está en riesgo tu libertad, y eso no tiene precio. Ahí comienza a jugar el sistema nervioso: no duermes, entras en depresión", confesó.

Sin embargo, afirmó: "No me arrepiento de nada porque soy inocente". Además, contó que actualmente no percibe ingresos debido al proceso que enfrenta: "Soy un chico profesional y trabajo desde los 11 años. Mi familia depende de mí. Ya vendí mi carro, ya no vivo en mi departamento. He tenido que generar algún tipo de ingreso".

Finalmente, envió un mensaje a la joven que lo denunció: "Que recapacite, porque la vida da vueltas. Hay un Dios que todo lo ve y, en su momento, la vida te devuelve cómo actúas".

