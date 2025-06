"Se metieron con la persona equivocada": Mario Irivarren denuncia robo de 27 mil soles y exige justicia

El exchico reality contó que un taxista habría drogado a su socio el fin de semana para vaciar la cuenta de su negocio. "Me voy a encargar de que no se queden impunes", aseguró.

Mario Irivarren alzó la voz tras ser víctima de un robo. El participante de Esto es Guerra y empresario reveló que, el último fin de semana, uno de sus socios habría sido drogado por un taxista, antes de perder casi 28 mil soles de la cuenta bancaria que ambos comparten por negocios. "Me voy a encargar de que no queden impunes", adviritió.

En entrevista con América Espectáculos, Mario no se guardó nada: “Creo que no saben con quién se metieron. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió. Más tarde, en su podcast Good Time, dio detalles del caso, empezando por el estado en que fue encontrado su socio: “No recuerda nada. Solo sabe que amaneció en una banca de parque”, narró.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Según contó Irivarren, el dinero fue extraído de una cuenta empresarial conjunta. Aunque el banco respondió de forma directa, aún no se le ha dado una explicación clara de cómo se logró concretar la transferencia, considerando que se requiere una clave dinámica.

“Hasta ahora no entiendo cómo hicieron. Espero que el banco colabore y que la Policía haga su trabajo. Han sustraído cerca de 28 mil soles”, lamentó.

Mario también apuntó contra los implicados. “Son unos descarados porque han transferido el dinero a una cuenta en la que aparecen sus datos... imagino que no es la primera vez que lo hacen, pero me voy a encargar de que no se queden impunes", aseguró.

¿Quiénes son los implicados?

En su podcast, Mario expuso los nombres que figuran en los recibos bancarios de las transferencias realizadas. Detalló que el dinero fue enviado a dos personas: la primera habría recibido S/230 y S/23.500; mientras que la segunda, S/4.000. En total, la suma asciende a S/27.730.

Irivarren añadió que el rostro de una de estas personas coincide con el del taxista que, según él, habría drogado a su socio la noche del robo, a la salida de una discoteca. “Hay mucho por investigar, hay un modus operandi, una banda criminal que sabe cómo actuar. Es un caso serio y las autoridades deben tomar medidas”, sentenció.

Asimismo, señaló que una de las personas presuntamente implicadas ya se comunicó con él para alegar inocencia. Sin embargo, fue claro: “Eso lo tiene que determinar la justicia. Esperemos que me den una respuesta, porque necesito recuperar mi dinero”.

