¡Le dijo "mi amor"! Onelia Molina sorprende a Mario Irivarren en vivo y desata rumores de reconciliación

A inicios de mayo, Onelia Molina confirmó su ruptura con Mario Irivarren y descartó retomar su romance con él. Sin embargo, parece que podría haber cambiado de opinión después de la última edición de Esto es Guerra donde ambos continúan como participantes.

Durante el juego Tribuna mental, debían responder el nombre del libertador que salía en pantalla y justo fue el turno de Melissa Loza. Al responder 'Simón Bolívar', Mario le animó a que siga así ya que le daba puntos al equipo. Sin embargo, esta acción fue sancionada por la producción y le quitaron el punto.

Irivarren, visiblemente molesto, preguntó de manera sarcástica si para la siguiente ronda le dejaban respirar y si veía a los del otro equipo haciéndolo, iba a hacer un escándalo. En ese momento, Onelia Molina dijo: "No respires, mi amor", generando un alboroto entre sus compañeros y los conductores.

"Mario revive las esperanzas", mencionó Renzo Schuller. "Donde hubo fuego, cenizas quedan. Lo peor es que Mario estaba molesto y después de eso, le volvió el alma. En el aire se respira el amor", agregó. No obstante, Irivarren, siguiendo la broma, aseguró que su expareja era fan de Bartola, quien dice "mi amor" como frase, y por eso lo dijo, no con la intención de querer retomar la relación.

¿Cómo es la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren?

Tanto Onelia Molina como Mario Irivarren siguen participando juntos en Esto es Guerra. Ambos vienen compitiendo en el reality por lo que mantienen contacto luego de haber concluido su relación. Al respecto, Onelia mencionó en Amor y fuego que ver a su expareja es parte de su trabajo y que espera que pronto pueda verlo “como un compañero más”.

“Es parte del trabajo. Lo voy a ver todos los días y es algo con lo que estoy aprendiendo a sobrellevarlo. Definitivamente no es fácil, pero siento que día a día es como un avance para mí. Creo que con el tiempo se va a convertir como cualquiera de mis compañeros”, expresó.

Anteriormente, la modelo negó volver con Mario Irivarren. Además, mencionó que, por el momento, "no quiere saber nada de hombres" y que se encuentra muy bien sola y tranquila enfocándose en sus proyectos profesionales.

"Estoy en una etapa en la que no quiero saber de hombres, ni de relaciones. Es un proceso como todos. Recién terminé una relación. No quiero estar ahora con nadie", declaró a Trome. Además, rechazó estar saliendo con alguien. "Imagino que con el tiempo llegará el indicado. No le cierro las puertas al amor jamás, pero actualmente estoy bien sola y tranquila", agregó.

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren tras boda de Alejandra Baigorria.Fuente: @oneliamolina_

¿Por qué Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren?

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren a inicios de mayo. Por medio de su cuenta de Instagram, la integrante de Esto es guerra dio a conocer su ruptura con Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que, a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.