Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia presentes en los Latin Grammy 2024 pese a no estar nominadas

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia no figuraron entre las nominadas en la gala de los Latin Grammy 2024, pero su presencia no pasó desapercibida en la importante ceremonia que tuvo lugar en el Kaseya Center de Miami. A través de sus redes sociales, ambas artistas compartieron momentos de su estadía en Estados Unidos.

Yahaira Plasencia, quien fue vista con el productor musical Sergio George, llegó a posar en la alfombra roja de la gala. Por otro lado, Daniela Darcourt aprovechó la ocasión para compartir momentos con el cantante Marc Anthony y disfrutar de la noche junto a su pareja, el bailarín Waldir Felipa.

No es la primera vez que las salseras asisten a este tipo de eventos internacionales en los últimos años. 'La Patrona', por ejemplo, participó en galas como Premios Lo Nuestro 2023, Latin American Music Awards 2024 y Los Premios Juventud 2024.

Darcourt, por su parte, recibió una nominación a los Latin Grammy 2023 gracias a su disco Catarsis en la categoría Mejor Álbum de Salsa.

Latin Grammy 2024 | Fuente: Instagram: Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia y Sergio George en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024.Fuente: Instagram: Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt: "Lo único que ha hecho Sergio George es minimizar el trabajo de todos"

Después de que Sergio George insinuara que las vistas que tiene Daniela Darcourt en YouTube son "número comprados", la salsera peruana nominada a los Latin Grammy respondió a la polémica y resaltó que el productor musical solo busca minimizar el trabajo de sus compañeros que luchan por ganar un lugar en esta industria.

"Así como él ha mencionado en su entrevista, si vamos a hablar con verdades, hablemos con la verdad. Quien cogió el teléfono y me llamó, fue él. Me propuso muchas cosas de trabajo y, evidentemente, Sergio tiene una carrera de mucho tiempo, con muchos artistas y eso nadie se lo puede quitar porque lo ha trabajado él. Siento que se le ha dado mucha importancia a una persona que, en cada entrevista, lo único que ha hecho –o intentado hacer- es minimizar el trabajo de todos los jóvenes o talentos de un país. Eso me molesta", mencionó en El reventonazo de la Chola.

Por otro lado, Daniela Darcourt asegura que, muy aparte de mencionar su nombre, Sergio George habla de la mucha o poca industria que crece poco a poco en el Perú. "Y sí, nos falta muchísimo, pero si vas a venir a intentar darle una oportunidad a ese alguien que tú dices que se lo merece, dásela de corazón, y no la utilices para ganar titulares, para destruirla y luego volverla a levantar, para dejarla en stand by y luego volver como si no hubiera pasado nada", dijo en relación a Yahaira Plasencia y a otros colegas con los que trabajó, quienes "en su momento, también han confiado en él".

Asimismo, negó que el productor musical haya tenido que ver con su vínculo musical con Tito Nieves. “A mí Tito me llamó solo, Sergio me llamó solo. Y el único momento donde hemos coincidido fue en la entrevista que me hizo Tito después de la primera llamada donde estaba él y su esposa. Ellos no se pelearon necesariamente por mí, ellos ya tenían sus cosas antes y lo he conversado con Tito", finalizó.

Yahaira Plasencia no descarta ir de invitada al podcast de Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia fue invitada al programa América Espectáculos para hablar del éxito de su reciente canción Soltera y del nuevo EP de seis canciones que viene preparando. Sin embargo, fue consultada por el podcast Enfocados donde, en el capítulo de Paolo Guerrero, él le hizo una broma a Jefferson Farfán recordando a la salsera.

"He visto su podcast en TikTok, me salió el episodio con Paolo donde lo molesta", dijo la cantante entre risas. No obstante, generó sorpresa cuando respondió la pregunta sobre si siempre ellos eran así de 'chacoteros': "¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson. Claro, su actitud y todo eso, sé que es divertido. A los demás no los conozco", dijo avergonzada.

Por otro lado, Yahaira Plasencia no descartó la posibilidad de ser una de las invitadas al podcast de Jefferson Farfán: "Negocios son negocios, yo voy al suyo si él va al mío", mencionó. ¿Alguna vez estará en el set junto a su expareja y Roberto Guizasola? Esta revelación generó interés entre sus fanáticos.

Yahaira Plasencia en los Latin Grammy 2024. | Fuente: Instagram: Latin Grammy 2024